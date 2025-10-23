LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

'Bienestar' entre barricas, plan de domingo en Franco-Españolas

De la mano del instructor Urbano Hernández Mayoral, los participantes vivirán dos horas sensoriales (de 10.00 a 12.00 horas) a través de una variedad de técnicas

La Rioja

.

Jueves, 23 de octubre 2025, 11:34

Comenta

Los domingos, 26 de octubre y 30 de noviembre, Bodegas Franco-Españolas propone una actividad de desconexión del ruido y conexión con uno mismo, en una experiencia taller de Winefulness.

El vino y el mindfulness tienen mucho en común: ambos nos invitan a vivir el presente, a conectar con el cuerpo y a disfrutar de los pequeños placeres aprovechando el silencio de los calados centenarios de la bodega. No se requiere experiencia previa, solo ropa cómoda y ganas de disfrutar, informa la bodega.

De la mano del instructor Urbano Hernández Mayoral, los participantes vivirán dos horas sensoriales (de 10.00 a 12.00 horas) a través de una variedad de técnicas: desde el yoga y la meditación hasta prácticas como la relajación, el Arun Tacto Consciente, la Bioenergética y el Yoga Nidra.

La experiencia finaliza con un desayuno especial en El Muelle de Carga. El aforo está limitado a 25 personas, y el precio por persona es de 35 euros. Más información en el departamento de enoturismo de Franco-Españolas.

