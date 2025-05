Los 'Best of' abordaron el papeldel enoturismo actual en Vivanco

M. C. Jueves, 29 de mayo 2025, 11:14 Comenta Compartir

Best Of Club Bilbao-Rioja reunió ayer a las empresas premiadas con un Best Of Wine Tourism que ofrecen servicios de enoturismo de excelencia en Álava, Vizcaya y La Rioja en el Museo Vivanco de Briones.

En este encuentro, en el que los asistentes fueron recibidos por el presidente de la Fundación Vivanco y Museo de la Cultura del Vino, Santiago Vivanco, y el presidente de Great Wine Capitals Bilbao–Rioja, Juan María Sáenz de Buruaga, se abordaron cuestiones como el papel del enoturismo en el nuevo modelo turístico español, en una ponencia ofrecida por la jefa de área de Turismo Cultural y Marketing de Contenidos en Turespaña, Natalia Briales Cristóbal; la situación del enoturismo en Rioja, con el director General del Consejo Regulador DOCa Rioja, José Luis Lapuente; o la actualidad en la red Great Wine Capitals, con un coloquio de los asistentes.