Graciela Palacios terminó el trabajo de fin de grado en Enología en 2024, por el que recibió el premio especial del Consejo Regulador al mejor ... TFG de su promoción. La añada 2025, forzada por las circunstancias tras el triste fallecimiento de Ana Barrón –su mentora durante casi dos años–, la situó en la práctica al frente del departamento técnico de Bodegas Marqués de Vargas. La pasada, por tanto, aun a falta del nombramiento oficial que se produjo la semana pasada, fue su primera cosecha como directora técnica de la prestigiosa bodega logroñesa.

– ¿Asusta conducir un 'Ferrari' apenas sacado el carné de conducir?

– Un poco sí (risas). La primera reacción fue un poco así, y más cuando es para ocupar el lugar de una excepcional profesional como Ana Barrón, pero inmediatamente la motivación, que es lo que la propia Ana me enseñó trabajando con ella, te hace asumir el reto con la mayor responsabilidad y serenidad posible. Ana nos ha dejado un legado lleno de sensibilidad, de trabajo y de esfuerzo que vamos a intentar mantener. Para mí, el trabajo que ella desarrolló en Bodegas Marqués de Vargas va a ser una inspiración constante.

– De casta le viene al galgo. Usted es hija de Antonio Palacios, profesor y quizás el mayor experto en análisis sensorial del país. Imagino que ha crecido con el vino, no solo en la parte académica.

– Efectivamente. He tenido la gran suerte de aprender con mi padre que, además de ser un gran experto en análisis sensorial, conoce el proceso de vinificación. Él nos animaba a mí y a mis hermanos a pisar la uva y a conocer el mosto desde bien pequeñitos. Quiero decir que tengo un referente increíble al que admiro, y tener la misma pasión nos ha unido mucho más si cabe en nuestra relación padre e hija.

– ¿Le sorprendió su nombramiento siendo tan joven?

– Sí, claro. La primera reacción, como decía, fue de sorpresa y después de agradecimiento. Lo que ha hecho la bodega es una gran apuesta por el talento joven, y creo que ha sido también gracias a Ana. Cuando nos conocimos hubo una conexión especial, casi instantánea. Comencé a trabajar con ella en el viñedo y en la bodega de forma constante. Le estoy profundamente agradecida porque no me ocultó nunca nada y me ha enseñado a elaborar vinos de larga crianza como hacemos en Marqués de Vargas.

– Lo cierto es que su antecesora, aunque poco mediática y lejos del foco, le dio la vuelta a la bodega en unos años con el asesoramiento externo también de Xavier Ausás.

– Sin duda. En su etapa definió una personalidad e identidad a los vinos de la bodega indiscutible. Tengo la suerte de compartir esa misma filosofía de amor al viñedo y de trabajo en equipo. Con Xavier también tengo muy buena relación y catando juntos nos entendemos muy bien. Da gusto contar con un profesional como Ausás, entrenado en el diseño de grandes vinos.

– ¿Qué planes tiene para Marqués de Vargas, si es que le ha dado tiempo a tener alguno?

– Los objetivos a corto plazo está claro que son seguir la línea en la que ya estábamos trabajando. Poner pasión y seguir profundizando en el conocimiento de nuestras parcelas y subparcelas de viñedo para incidir en la identidad y el origen de los vinos de Marqués de Vargas, que es lo que Ana me enseñó. Ante el reto del cambio climático, variedades minoritarias como el mazuelo o el graciano, así como las cubiertas vegetales, son muy importantes para nuestros vinos. Por supuesto, a largo plazo quiero seguir creando vinos con una mirada continuista de calidad, excelencia y largo recorrido. Marqués de Vargas es una casa muy auténtica, con unas raíces que tengo muy claro que voy a respetar.

– Ha sido un relevo de mujer a mujer, algo ya habitual en el sector del vino pero, no hace tanto tiempo, no era así. ¿Tienen las mujeres una sensibilidad especial a la hora de elaborar vinos?

– Es una pregunta difícil. Sí he escuchado alguna vez que, en sesiones de cata por ejemplo, que las mujeres en general tenemos una mayor sensibilidad, pero yo creo que es más cuestión de pasión, de ganas o de querer afinar y mejorar. Eso es mucho más importante que ser hombre o mujer.

– ¿Cómo ha ido esta vendimia?

– No tan sencilla como ha podido parecer al final. Al margen de los problemas de mildiu y de baja producción, la vendimia en sí tuvo muchos parones y había que arrancar y volver a parar. Por suerte, tengo muy buen equipo y hemos tomado las decisiones adecuadas. Hemos esperado, aguantado la tensión para no precipitarnos, y creo que en esta añada merecía la pena esperar. Lo último en entrar fueron los mazuelos y esta misma mañana los cataba y están espectaculares.

– ¿La primera vendimia y arriesgando?

– Va en el cargo (risas). Creo que ha merecido la pena.

– Las nuevas generaciones, como es su caso, están más preparadas que nunca. ¿Se están haciendo en Rioja también los mejores vinos que nunca como se dice?

– Relativamente. Diría que ahora hay muy buenos vinos pero también los ha habido antes. Es una pregunta muy difícil de responder y más en Rioja. Tenemos un potencial tremendo, pero no podemos olvidarnos de dónde venimos. Las tendencias cambian, y ahora mismo se está demandando más fruta y menos concentración, pero también hemos tenidos grandes vinos históricos, así que sería un poco osado por mi parte afirmar eso con rotundidad. Pero me gusta estar aquí con el gran desafío de trabajar en la esencia de Rioja.