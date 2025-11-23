LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Graciela Palacios, en los viñedos de Marqués de Vargas. LR

Graciela Palacios | Directora técnica de Marqués de Vargas

«Asusta un poco, pero el trabajo que hizo Ana Barrón va a ser mi inspiración»

La joven enóloga cumplió 25 años en vendimias, en las que ya asumió la dirección técnica de una de las bodegas más prestigiosas de Rioja

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Domingo, 23 de noviembre 2025, 21:52

Comenta

Graciela Palacios terminó el trabajo de fin de grado en Enología en 2024, por el que recibió el premio especial del Consejo Regulador al mejor ... TFG de su promoción. La añada 2025, forzada por las circunstancias tras el triste fallecimiento de Ana Barrón –su mentora durante casi dos años–, la situó en la práctica al frente del departamento técnico de Bodegas Marqués de Vargas. La pasada, por tanto, aun a falta del nombramiento oficial que se produjo la semana pasada, fue su primera cosecha como directora técnica de la prestigiosa bodega logroñesa.

