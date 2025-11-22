En el tramo final de la celebración de su centenario, el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Calificada Rioja organiza estos días en ... nuestra comunidad la trigesimosexta asamblea general de la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas, que aglutina a 58 consejos reguladores y representa el 98% del vino con denominación de origen que se elabora en España. El navarro David Palacios es su presidente y atiende a Diario LA RIOJA durante la asamblea.

– ¿Qué decisiones se van a tomar en este encuentro de Logroño?

– Estamos tratando asuntos que preocupan al sector como los tratados de comercio con otros países o la nueva Política Agraria Común (PAC) que aunque no se aplicará hasta 2028 ya se está fraguando en la Unión Europea. Y con la situación que tiene el vino, necesitamos mayor aportación económica de las instituciones.

– La Denominación Rioja cumple cien años en este 2025. ¿Qué horizonte le ve?

– Cuando estamos hablando de que una organización celebra su centenario, ya damos por hecho de que tiene mucho futuro por delante, otros cien años por lo menos. Yo creo que todas las denominaciones de origen vitivinícolas estamos pasando por momentos complicados, pero en nuestro sector siempre ha habido altibajos y a lo que debemos aspirar es a salir reforzados de esta situación, aunque sabemos que mucha gente dejará pelos en la gatera. Pero el vino tiene futuro y Rioja por supuesto que también.

– Aunque la caída en el consumo y en las ventas le está pasando factura. ¿Qué se puede hacer para revertir la situación?

– Cuando vienen momentos complicados, hay que trabajar más y concienciar al consumidor de la importancia que tiene el vino para España y para cada zona de producción. La Rioja, por ejemplo, no sería lo mismo sin sus viñedos, son un elemento esencial para fijar población en el medio rural. Este cultivo da puestos de trabajo a muchas familias, al igual que sucede con las bodegas y las cooperativas, que en muchos pueblos son la única empresa y genera numerosos empleos. Además, los viticultores somos los verdaderos garantes del medio ambiente, nadie nos va a dar lecciones de cuidar el paisaje. Todo eso, en tiempos de dificultad como los actuales, hay que transmitirlo. Y también decir que el vino forma parte de nuestro forma de ser y es una piedra angular de la dieta mediterránea, que es la mejor del mundo. Se puede compatabilizar el hecho de llevar una vida saludable con beber vino, porque es una fermentación del mosto de la uva, aquí no hay química.

– En cambio, no cesan los ataques al vino y a su componente alcohólico desde diferentes ámbitos y organizaciones.

– Está claro que tiene una cierta graduación alcohólica y hay que beberlo con moderación. Pero están metiendo al vino con el resto de bebidas alcohólicas, nos engloban a todos por igual y es injusto. Aquí el vino se disfruta, se convive con él. ¡No lo demonicemos! Y cada vez hay más ataques directos e indirectos. Se va a aprobar en breve una medida controvertida en la nueva Ley de Tráfico para rebajar la tasa de alcoholemia al volante a 0,1 (miligramos por litro de aire aspirado), cuando se sabe que en los accidentes de tráfico en los que la causa es la ingesta de alcohol, por las horas y los días en que se producen no se ha consumido vino; hablamos de otras bebidas u otras sustancias. Aquí estamos viendo otro ataque al mundo del vino.

Los aranceles y las ayudas

– ¿Cómo están tratando de superar el handicap de los aranceles?

– Aquí somos paganos de lo que han hecho otros países y otros sectores como la automoción o el aluminio y el acero. Pero lo sufrimos directamente el mundo del vino, porque Estados Unidos siempre ha sido un país estratégico para las bodegas españolas, que han invertido mucho tiempo y dinero en ese país y ahora nos ponen palos en las ruedas.

– En La Rioja, el Gobierno regional ha apostado por dar ayudas a los viticultores para la vendimia en verde y a las bodegas para la destilación de vino. ¿Qué le parecen estas medidas?

– La situación de crisis que atraviesa el sector está llevando a tomar diferentes medidas quirúrgicas pero la receta en una comunidad quizá no valga para otra. Las ayudas vienen bien para minimizar el problema, por ejemplo con la vendimia en verde que le dio cierto oxígeno al viticultor.

– ¿Pero es la solución dar dinero público? Porque esta apuesta no puede mantenerse en el tiempo muchos más años.

– Con una crisis coyuntural, estas subvenciones económicas puntuales son positivas pero en una crisis estructural, las ayudas tienen que ser de otro tipo. Hay que actuar rápido y apostar por dar valor a los vinos, por ejemplo cambiando el modelo para no basarlo únicamente en la producción. Si se consume menos, hay que hacer una apuesta por vinos de más valor para que todos los eslabones de la cadena puedan vivir dignamente de este sector.

– El arranque de viñedo ya está sobre la mesa, también en la DOCa Rioja. ¿Es la solución a la crisis? ¿Es necesario eliminar viñas? Europa ya ha autorizado el uso de fondos comunitarios para el arranque.

– Hay que estudiar cada región vitivinícola porque cuando se llega al descepe es que la situación ya es drástica, la que ninguno queremos. Porque el viticultor y el bodeguero han estado cuidando y mimando sus viñas durante años y tener que desprenderse de ellas es algo muy doloroso. Pero a veces es la única solución para adecuar la oferta a la demanda y no perder valor. Eso sí, hay que estudiar bien esta medida.

– Y contar con el respaldo de las Administraciones, ¿no?

– Sí, sí, por supuesto que las instituciones tienen que estar detrás. Y más en una región como esta, porque aquí la comunidad tiene nombre de vino.

– La Denominación Rioja ha modificado su pliego de condiciones para reducir en un grado y medio el volumen mínimo de alcohol para sus vinos. ¿Qué opinión tiene al respecto?

– Es una demanda de la sociedad y de los consumidores. Cada vez vamos a vinos con menor graduación alcohólica. Viticultores y bodegueros tienen herramientas para poder elaborar estos otros vinos, incorporando también otras variedades de uva. Si Rioja ha cumplido cien años es porque ha sabido ir adaptándose a las necesidades de cada momento

– ¿El siguiente paso son los vinos sin alcohol?

– Abre otro mercado. En la asamblea lo hemos hablado, hay que dejar claro al consumidor qué vino tiene alcohol y cuál no. De hecho, hay un debate en Europa sobre cómo llamar a estos vinos bajos en alcohol o desalcoholizados. Sí pueden tener demanda, por ejemplo de mujeres que están embarazadas o en periodo lactante.