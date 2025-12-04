LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Espectacular la respuesta del público brindando y aplaudiendo a los seis protagonistas de la Cata del Año. Justo Rodríguez
La poda

La Cata del año: un chute de autoestima

La propueta intergeneracional por parejas entre padres (Agustín Santolaya, Marcos Eguren y Abel Mendoza) e hijos (María, Eduardo e Isabel) deja un extraordinario sabor de esperanza en una de las grandes regiones vitícolas del mundo

Alberto Gil

Alberto Gil

Logroño

Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:36

Comenta

En estos momentos casi depresivos para la viticultura, de dificultades en el revelo generacional tanto en campo como en bodega, la Cata del Año –' ... Dos generaciones y un destino: la viña'– fue un chute de autoestima, al menos para este cronista que comenzó a escribir sobre vino con aquella generación que, a primeros de los 90, sacó a Rioja de la monotonía y del productivismo que el afán expansivo, impulsado por el capital jerezano y bancario, había sumido a la región vitícola. ¿Les suena?

