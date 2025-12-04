La Cata del año: un chute de autoestima
La propueta intergeneracional por parejas entre padres (Agustín Santolaya, Marcos Eguren y Abel Mendoza) e hijos (María, Eduardo e Isabel) deja un extraordinario sabor de esperanza en una de las grandes regiones vitícolas del mundo
Logroño
Jueves, 4 de diciembre 2025, 16:36
En estos momentos casi depresivos para la viticultura, de dificultades en el revelo generacional tanto en campo como en bodega, la Cata del Año –' ... Dos generaciones y un destino: la viña'– fue un chute de autoestima, al menos para este cronista que comenzó a escribir sobre vino con aquella generación que, a primeros de los 90, sacó a Rioja de la monotonía y del productivismo que el afán expansivo, impulsado por el capital jerezano y bancario, había sumido a la región vitícola. ¿Les suena?
Agustín Santolaya (Bodegas RODA), Marcos Eguren (Bodegas y Viñedos Sierra Cantabria) y Abel Mendoza son tres exponentes de aquella generación que demostro que existía otra Rioja, en la que los viñedos, la singularidad y la diversidad eran, y siguen siendo, el factor capital y diferencial. Los tres aceptaron el reto de elegir un vino con el que se sintieran representados y presentarlos acompañados sus hijos, la nueva generación, más formada y preparada que nunca, con otros tantos y espectaculares vinos: «Vienen tiempos difíciles, pero lo que no podemos hacer es tirar por la borda la marca 'Rioja' o la marca 'Ribera', con vinos que no son dignos de llevarla», advirtió María Santolaya, quien cató Corimbo I de la Ribera burgalesa. «Regresar al pasado para entender el presente y escribir el futuro», fue la recomendación de Isabel Cañas, sobrina de Maite Fernández y Abel Mendoza con el espectacular 52-60, mientras que Eduardo Eguren, con un proyecto personal propio (Cuentaviñas) en San Vicente fue también claro: «Aunque toca apretarse el cinturón, vivimos en Rioja un momento precioso con gente joven cada más interesada en profundizar en suelos, viñedos y paisajes».
1 /
Una nueva generación que también destacó su progenitor, Marco Eguren: «Rioja se adaptará; vivimos un gran momento generacional y seguimos teniendo suelos, clima, variedades y, sobre todo, saber hacer». «Cualquier viticultor –añadió– conoce cuál y por que es su mejor viñedo y eso es una garantía». Uno de esos viticultores, es Abel Mendoza, quien apostó en solitario por los blancos cuando «el mejor blanco de Rioja era un tinto» y compró su primera barrica de segunda mano en Zaragoza por 66.000 pesetas en 1992 para criar una malvasía: «El futuro de Rioja son Isabel, Eduardo y María, no es Carrión y, cuando en lugar de 400 bodegas tengamos 800 o un millar de verdad seremos la tierra de los mil vinos».
No fueron fáciles aquellos comienzos ni para Abel Mendoza ni Maite Fernández, sin respaldo financiero e intereses al 18%, pero tampoco para RODA: «No teníamos viñedos ni experiencia comercial en 1987 y queríamos viñas viejas, así que pusimos carteles donde decíamos que comprábamos sin importar precio, pero nos los quitaban».» «Así empezó RODA –recordó su director general Agustín Santolaya–; el futuro de Rioja es increible, pero cuesta cambiar el paso a un mastondote». «El futuro, y los jóvenes que están elaborando lo saben: son los detalles de un paisaje, de un clima y de un suelo.». «El vino es historia y cultura y nuestro mayor riesgo no es esta crisis, sino la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha pasado de renocer esta bebida como clave de la dieta mediterránea a equiparla a los destilados».
