La Cata del año: un chute de autoestima

En estos momentos casi depresivos para la viticultura, de dificultades en el revelo generacional tanto en campo como en bodega, la Cata del Año –' ... Dos generaciones y un destino: la viña'– fue un chute de autoestima, al menos para este cronista que comenzó a escribir sobre vino con aquella generación que, a primeros de los 90, sacó a Rioja de la monotonía y del productivismo que el afán expansivo, impulsado por el capital jerezano y bancario, había sumido a la región vitícola. ¿Les suena?

Agustín Santolaya (Bodegas RODA), Marcos Eguren (Bodegas y Viñedos Sierra Cantabria) y Abel Mendoza son tres exponentes de aquella generación que demostro que existía otra Rioja, en la que los viñedos, la singularidad y la diversidad eran, y siguen siendo, el factor capital y diferencial. Los tres aceptaron el reto de elegir un vino con el que se sintieran representados y presentarlos acompañados sus hijos, la nueva generación, más formada y preparada que nunca, con otros tantos y espectaculares vinos: «Vienen tiempos difíciles, pero lo que no podemos hacer es tirar por la borda la marca 'Rioja' o la marca 'Ribera', con vinos que no son dignos de llevarla», advirtió María Santolaya, quien cató Corimbo I de la Ribera burgalesa. «Regresar al pasado para entender el presente y escribir el futuro», fue la recomendación de Isabel Cañas, sobrina de Maite Fernández y Abel Mendoza con el espectacular 52-60, mientras que Eduardo Eguren, con un proyecto personal propio (Cuentaviñas) en San Vicente fue también claro: «Aunque toca apretarse el cinturón, vivimos en Rioja un momento precioso con gente joven cada más interesada en profundizar en suelos, viñedos y paisajes».

Los vinos de la Cata del Año Corimbo I (María Santolaya), RODA I Blanco (Agustín Santolaya), Finca El Bosque (Marcos Eguren), El Tiznado (Eduardo Eguren), Abel Mendoza 5V (Abel Mendoza) y 52-60 (Isabel Cañas). A la derecha, el detalle de Maite Fernández (mujer y enóloga de Abel), que recreó con el 5V 2021 la etiqueta que, hecha a mano, vistió la malvasía de 1992, el primer varietal de blanco de los cinco que luego dieron lugar al primer 5V. Justo Rodríguez 1 /

Una nueva generación que también destacó su progenitor, Marco Eguren: «Rioja se adaptará; vivimos un gran momento generacional y seguimos teniendo suelos, clima, variedades y, sobre todo, saber hacer». «Cualquier viticultor –añadió– conoce cuál y por que es su mejor viñedo y eso es una garantía». Uno de esos viticultores, es Abel Mendoza, quien apostó en solitario por los blancos cuando «el mejor blanco de Rioja era un tinto» y compró su primera barrica de segunda mano en Zaragoza por 66.000 pesetas en 1992 para criar una malvasía: «El futuro de Rioja son Isabel, Eduardo y María, no es Carrión y, cuando en lugar de 400 bodegas tengamos 800 o un millar de verdad seremos la tierra de los mil vinos».

No fueron fáciles aquellos comienzos ni para Abel Mendoza ni Maite Fernández, sin respaldo financiero e intereses al 18%, pero tampoco para RODA: «No teníamos viñedos ni experiencia comercial en 1987 y queríamos viñas viejas, así que pusimos carteles donde decíamos que comprábamos sin importar precio, pero nos los quitaban».» «Así empezó RODA –recordó su director general Agustín Santolaya–; el futuro de Rioja es increible, pero cuesta cambiar el paso a un mastondote». «El futuro, y los jóvenes que están elaborando lo saben: son los detalles de un paisaje, de un clima y de un suelo.». «El vino es historia y cultura y nuestro mayor riesgo no es esta crisis, sino la Organización Mundial de la Salud (OMS), que ha pasado de renocer esta bebida como clave de la dieta mediterránea a equiparla a los destilados».