'After Wine', vino, arte y gastronomía en noviembre en el CCR Bajo el lema '3, 2, 1... ¡Vino, arte y gastronomía!', cada sesión de After Wine ofrece tres copas de vino, dos propuestas gastronómicas locales y una actuación cultural

La Rioja Jueves, 6 de noviembre 2025, 18:03

'After Wine', una propuesta que une vino, arte y gastronomía local «en un ambiente relajado y exclusivo» es la nueva iniciativa que ha puesto en marcha el Centro de la Cultura del Rioja (CCR) para los jueves del mes de noviembre.

Bajo el lema '3, 2, 1... ¡Vino, arte y gastronomía!', cada sesión de After Wine ofrece tres copas de vino, dos propuestas gastronómicas locales y una actuación cultural «en un espacio íntimo, con aforo limitado y una atmósfera pensada para el disfrute sensorial», según informa Europa Press.

El programa arranca este jueves, 6 de noviembre, a las 19.00 horas, con tres vinos de Bodega Bárbara Barbarot, maridados con dos productos del espacio Oliva Gastrobar y un espectáculo de Maider Lasa en el que se unen poesía y música.

El 13 de noviembre es el turno de los vinos de la Bodega Juan Carlos Sancha, acompañados por los productos de Torres Gastrobar y la música de Cielo Arissa Dúo.

Y por último, el jueves 27 de noviembre After Wine llega con vinos de la Bodega Franco Españolas, una propuesta gastronómica de La Arrancadilla y la obra de teatro El perro azul, de Fernando Moreno.

Bodegueros y profesionales

Durante las tres sesiones, bodegueros y profesionales de los fogones explicarán sus propuestas para este afterwork, que maridan a la perfección con las propuestas culturales de poesía, música y teatro para cada uno de los días.

After Wine llega de la mano de Zarándula y busca ser un espacio donde conocer propuestas vitivinícolas únicas de nuestra tierra. Durante las tres sesiones, bodegueros y profesionales de los fogones explicarán sus propuestas para este afterwork.

Esta cita tiene lugar en un espacio también único de Logroño: el calado del Centro de la Cultura del Rioja, que ofrece un ambiente íntimo. Todos los encuentros comenzarán a las 19.00 horas y tendrán una duración aproximada de 90 minutos.

Las entradas tienen un coste de 18 euros y se pueden adquirir en la web centrodelaculturadelrioja.sacatuentrada.es.