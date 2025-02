«La Zona de Bajas Emisiones no conllevará restricciones para los vecinos», afirma la portavoz municipal

«Los vecinos de San José y Madre de Dios no tendrán que cambiar de coche y podrán seguir haciendo su día a día con normalidad». De esta manera, la portavoz del gobierno municipal, Celia Sanz, ha querido tranquilizar al barrio aclarando que el proyecto ... de implantación de la Zona de Baja Emisiones (ZBE) se encuentra en una «fase inicial» y que el proyecto, «como no podía ser de otra manera, se hará teniendo en cuenta a la ciudadanía y su actividad». Y todo ello después de que el movimiento social de la zona este haya tomado la palabra para dejar claro, una vez más, que «así, no».

Así, y con el voto en contra del PP, además del de Vox, la moción de PSOE, Podemos-IU y PR+, no ha pasado del papel. El Pleno del Ayuntamiento de Logroño, el ordinario de febrero celebrado este jueves, ha rechazado la exigencia de los grupos del 'tripartito' del mandato anterior de «un análisis técnico y fundamentado» para la creación de la tan traída y llevada ZBE después del polémico anuncio del actual ejecutivo de Escobar.

Y ello pese a que los populares han insistido, incluso repartido documentación entre los asistentes al plenario, en 'parte' del plan 'heredado' de Hermoso de Mendoza para «exactamente la misma zona», una ZBE en San José y Madre de Dios, si bien englobado en un proyecto de corredor pacificado entre el centro de la ciudad y el campus universitario, tal y como han recordado Iván Reinares (PSOE), Amaia Castro (Podemos-IU), y Rubén Antoñanzas (PR+).

Desde el PP, al respecto, se considera que «un estudio técnico, riguroso e independiente» es justamente el hecho, el que avala un proyecto que, en cualquier caso, deberá ser desarrollado, para lo que el equipo de gobierno ha tendido la mano al vecindario. «La Zona de Bajas Emisiones no conllevará restricciones para los vecinos de San José y Madre de Dios», ha sentenciado Sanz, quien ha adelantado que la misma se verá traducida en «medidas proporcionales» a la situación actual, de «indicadores positivos» en lo que calidad del aire se refiere, por lo que se prevén «lo menos limitadoras posibles y que, en cualquier caso, no afectarán al día a día de los vecinos».

Ampliar Protesta de los vecinos de San José y Madre de Dios en el pleno de este jueves. J. C.

Medidas que, además, estarán recogidas en una ordenanza sobre la que habrá que trabajar. «No solo con las exenciones que prevea la ley, sino que quedarán reflejadas en nuestra propia norma», han sido las palabras de la edil popular. «Los vecinos de San José y Madre de Dios podrán seguir usando su coche, y no solo ellos, sino también su círculo más próximo, para el que podrán solicitar autorización como, por ejemplo, para aquellos que deban ir a recoger a sus mayores aunque ellos no vivan en la zona». Por ello, «nos ponemos a disposición del vecindario para tratar estos y otros temas de manera tranquila y calmada, teniendo en cuenta que las medidas, además de proporcionales, podrán ser temporales», ha precisado.

Antes, la portavoz de los propios vecinos había instado al Consistorio capitalino a «reconsiderar su decisión y a buscar las alternativas que más beneficien a la ciudad» ya que, lo propuesto, a su juicio, «no tiene ninguna base técnica ni para su elección ni para su ejecución, al no tratarse ni siquiera de una zona especialmente significativa para el objetivo que se persigue». El vecindario entiende que una ZBE «propuesta así» es sencillamente «ineficaz, inconsistente y poco rigurosa... como para cumplir un trámite sin más». «Instamos a nuestro Ayuntamiento a trabajar verdaderamente y no para cubrir el expediente atropelladamente», ha sido su petición.

En ese sentido, el primer edil de Logroño, Conrado Escobar, ha tomado la palabra para recordar que «ya ustedes presentaron esta misma ZBE» (en alusión al entonces 'tripartito', hoy oposición, con la 'coletilla' de «y siete millones de euros más» de Amaia Castro, acompañada de la etiqueta del «alcalde de la doble fila») y, de la misma manera, para reclamar «espacios para trabajar en común». «Hablemos del barrio, que es más importante que la ZBE, pues las decisiones que tomemos impactarán en el barrio, y ese impacto debe ser positivo».

«Tenemos una de las mejores calidades del aire de toda España, el doble de la que se exige en la normativa, porque hemos hecho una ciudad saludable entre todos... y en ello querimos seguir. Con nuestros indicadores no sería necesario implantar esa zona, pero hay que hacerlo, porque es imposición legal. Pues vayamos a por ello, pero desde un espíritu de convivencia», ha dicho. «Quiero que trabajemos juntos, no quiero que San José y Madre de Dios se enfrenten a la división que ya hemos sufrido antes aquí... así que lo haremos con diálogo, desde el sosiego, y si nos equivocamos, lo aceptaremos», ha añadido. «Sigamos trabajando en común, con el calendario que entendamos como más razonable, partiendo de lo que ya tenemos, de lo que está en el origen, que es la salud; y si los indicadores nos dicen que vamos bien, a buen seguro que no habrá que adoptar casi ninguna medida que incomode».