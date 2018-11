Yago, el héroe de raza que salvó a un hombre de ahogarse en Logroño Imagen de Yago, el héroe canino. / L.R. Los ladridos de Yago alertaron a su dueño de que una persona se encontraba en apuros en el río Ebro LA RIOJA Logroño Martes, 6 noviembre 2018, 20:01

Hace menos de una semana larioja.com publicaba que tres vecinos de Logroño habían rescatado a un hombre que se encontraba en el río Ebro y que había tenido que ser trasladado al hospital para ser examinado.

Lo que no decía la información era cómo habían descubierto estos vecinos que había una persona en el río que necesitaba auxilio. Una incógnita que ahora queda sorprendentemente resuelta. Pues el héroe improvisado que salvó la vida del vecino de Santo Domingo de la Calzada lleva por nombre Yago. Tiene once años y pesa 44 kilos pero no habla, ni siquiera grita. Solo ladra. En efecto, el salvador del hombre que se ahogaba el miércoles en el Ebro es un perro.

Según cuenta un familiar del dueño de Yago, que pertenece a la raza Villano de las Encartaciones, «el perro está muy bien educado y nunca ladra«, pero cuando detectó que había una persona en apuros en el río »reaccionó ladrando para guiar a su dueño hasta la orilla dónde se ahogaba una persona«. De no haber sido por Yago, ese hombre »hubiera muerto porque no había nadie más por allí, el dueño no había oído nada y de hecho ya se alejaba del lugar«.

Cuando el propietario de Yago, un hombre jubilado, se acercó para ver por qué ladraba el can, «vio lo que ocurría y corrió a buscar ayuda». Junto con otra mujer que también paseaba con su perro, ayudó al hombre en apuros y lo sacaron con ayuda de una rama. Poco después, llegaba la Policía Local y los servicios de emergencia, que llevaron al hombre a Urgencias.

La intervención de Yago fue casi providencial para detectar que había una persona en problemas. Y al respecto, concluye el informante con una reflexión que deja abierta: «¿Qué habría pasado si Yago hubiera ingerido alguna pieza de comida envenenada que han repartido por Logroño?».