A VUELTAS CON LA RONDA SUR AP-68 a su paso por La Rioja, parte de la cual debería convertirse en circunvalación de la capital. :: JUSTO RODRÍGUEZ El PP anuncia una moción para pedir a Fomento la licitación de la obra y el PSOE acusa a los populares de «haber mentido siempre» sobre los planes para llevar a cabo esta actuación MARÍA JOSÉ LUMBRERAS LOGROÑO. Lunes, 10 septiembre 2018, 23:45

En resumen, que la obra de la ronda sur, que tiene que convertir el tramo de la AP-68 entre Arrúbal y Navarrete en una nueva circunvalación para Logroño, está sin licitar, además de que no hay un convenio con la concesionaria y tampoco disponibilidad del suelo para poder llevar a cabo la actuación.

Hace unos días, el 11 de agosto, el BOE anunciaba nuevas expropiaciones y la declaración de urgencia del proyecto de la ronda sur de Logroño. Por lo tanto, la licitación de la obra no parece tan inminente como se creía. Minucias, que se haga ya, dijeron los populares. Si tan poca cosa era, ¿por qué no se ha hecho hasta ahora?, expusieron los socialistas.

Ayer, aunque en este caso a través de sus portavoces municipales, PP y PSOE volvieron a cruzarse reproches a cuenta de esta actuación. La socialista Beatriz Arraiz se remitía a los dos últimos anuncios, en diciembre y abril, de la alcaldesa, Cuca Gamarra, y del hasta junio ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, de inminente licitación para criticarles que «han mentido todo este tiempo». «El PP dice que los trámites que se dejaron de realizar -convenio con la concesionaria, disponibilidad del suelo...- no son impedimento», dijo la concejal, pero resulta, añadió, que en el Senado, el pasado octubre, el Gobierno de España respondía que las obras se licitarían una vez aprobado el proyecto y solucionado el convenio con la empresa concesionaria de la autopista. Así pues, concluía la portavoz socialista, «Fomento consideraba fundamental el convenio con la autopista cuando ahora el PP dice que es un mero trámite». Otra pregunta, que pretendía profundizar sobre este convenio, «jamás se contestó», alegó también la edil, para quien «nunca se movió un dedo en torno a la ronda sur. Jamás hubo voluntad política».

«Asistimos ahora a un alarde de reivindicación que no hubo en cinco años», manifestó Arraiz sobre la postura de los populares en esta materia. Y ello también porque una hora después de sus manifestaciones, el portavoz popular, Javier Merino, iba a realizar unas declaraciones frente a la Delegación del Gobierno, en Muro de la Mata, a las que acudió acompañado por otros concejales del grupo de Gobierno local.

Merino mostró una moción que su grupo defenderá en el próximo pleno de la Corporación, este jueves, para exigir al Gobierno de la nación que licite la obra porque, a su juicio, lo fundamental, aquello que permite comenzar a tramitar la contratación, ya está listo. Y ello porque unas declaraciones del delegado, José Ignacio Pérez, hablaban del retraso en la licitación de esta infraestructura «imprescindible para el futuro de Logroño».

«Hay tres hechos objetivos que avalan que esta licitación podría hacerse ya mismo. Tiene un proyecto aprobado desde noviembre del 2017, tiene presupuesto desde junio y existe un borrador de convenio con la concesionaria desde febrero del 2018, es decir, tiene todos los elementos», argumentó el concejal.

Para él, es falso que no pueda haber licitación hasta que no haya disponibilidad de los terrenos. Y se remitió a la práctica administrativa para señalar que la licitación puede llevarse a cabo, si bien la adjudicación de la obra sí quedaría condicionada a esta disponibilidad del suelo. Como ejemplo, mencionó el caso del nudo de Vara de Rey, cuya licitación se convocó, según dijo, sin la disponibilidad de la totalidad del terreno y, por tanto, se condicionó a la misma. «Esos 12 millones presupuestados igual el señor Sánchez (por el presidente del Gobierno nacional) quiere llevarlos a otras comunidades donde tenga otros intereses, que es por lo que se mueve», insistió el edil, para quien «lo que podría haber sido un hecho inmediato se retrasa, y lo peor, como no haya presupuesto aprobado el año que viene, se puede perder».

Del convenio con la concesionaria, apuntó a que se le mandó un borrador en febrero para negociar y llegar a un acuerdo, pero ello «ni frena ni impide licitar, lo mismo que la disponibilidad de los terrenos. Pedimos la licitación porque es el aval de tener esa obra en el futuro de Logroño».