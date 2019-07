Los visitantes no pueden alimentar a los animales Viernes, 26 julio 2019, 20:41

El parque de La Grajera se enfrenta a los mismos problemas año tras año, y estos se intensifican en verano. A lo largo del parque, sobre todo en las entradas y en el acceso a la granja, hay carteles con una serie de normas para el cuidado del mismo, pero muy pocos visitantes se toman en serio el reglamento.

Tanto Zúñiga como los guardas insisten en la importancia de no alimentar a los animales, ya que el pan que se les da puede producirles problemas estomacales. Además, las ardillas se han multiplicado por esta sobrealimentación y no se puede tener un control exhaustivo de ellas. Los principales peligros son los fuegos que se realizan en la zona de barbacoa (ahora en verano están prohíbidos) y los dueños que dejan sueltos a sus perros causando el desplazamiento de otros animales. 'Tate' insiste en que no se trata de un parque como tal, sino de un espacio protegido.