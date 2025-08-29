Vino de mesa hecho en Rioja

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

Corría el año 1999 y la situación en vitivinicultura de Rioja era más boyante que en la actualidad, así que una noticia como la publicada ... el 28 de agosto de aquel año no extrañaba en el sector. Hoy la cosa está mucho más complicada y comprar vino fuera para hacer caldos de mesa seguro que sienta mal a más de uno, incluso aunque las uvas se compren en casa para producir vinos sin denominación. Pero aquellos 90 eran otros años y mientras en Rioja se ganaba dinero no había preocupación, en general, por lo que entraba de fuera para hacer vinos de mesa. El periódico de aquel día daba cuenta también del inicio de la liga de aquel Logroñés de Segunda División que viajó para enfrentarse al Tenerife. ¡Qué tiempos!

