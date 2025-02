Casi veinte kilómetros de calles peatonales

Javier Campos Logroño Sábado, 15 de febrero 2025, 14:16 | Actualizado 14:31h. Compartir

Mejor que Teruel o Vigo, con solo un 1,82 y un 1,98% de sus vías libres de coches, respectivamente, a la cola de la controvertida clasificación; pero peor que Granada o Cádiz, con hasta un 15,12 y un 18,47%, de igual forma, a la cabeza de una lista en la que Logroño no sale mal parada. La capital de La Rioja, con casi 20 kilómetros de calles peatonales, se sitúa en el puesto 13 del ranking incluido en el último informe elaborado por Holidu, uno de los portales de reservas de casas vacacionales más importantes de Europa.

El mismo, del que llevan meses haciéndose eco en las distintas ciudades comparadas, calcula el porcentaje de áreas peatonales sobre el total de kilómetros de las vías de las principales urbes del país (con estadísticas que se recopilaron en septiembre de 2024 utilizando la base de datos Open Street Maps, organización internacional sin ánimo de lucro dedicada a fomentar el crecimiento, desarrollo y distribución de datos geoespaciales libres y a proveer datos geoespaciales a cualquiera para usar y compartir).

Las zonas peatonales de Logroño.

Y lo cierto es que Logroño, pese a quedarse fuera del 'top ten', con un 7,53% de su viario con prioridad peatonal, pasa el corte, con peores resultados que Cádiz, Granada, Bilbao, Salamanca, Segovia, Huelva, Sevilla, Valencia, Vitoria, Barcelona, Oviedo o Pamplona, pero mejores que Valladolid, Zaragoza, La Coruña, Soria, Gijón, Santa Cruz de Tenerife, Girona, San Sebastián, León, Cuenca, Palencia, Cáceres... Almería, Pontevedra o Burgos.

Desde las Cien Tiendas con Manolo Sainz en los 90, todos los alcaldes y la alcaldesa de la ciudad han peatonalizado vías

Las peatonales de la capital son «plataformas únicas con acceso motorizado restringido y prioridad peatonal»

«En los últimos años, las ciudades españolas han experimentado una transformación significativa en su planificación urbana, apostando por un modelo más sostenible y centrado en el bienestar de sus habitantes. Las zonas peatonales, que favorecen una movilidad más verde y saludable, han sido claves en este cambio», puede leerse en el informe. Un estudio ante el cual, en cualquier caso, conviene contextualizar la situación de cada ciudad; sin olvidar, eso sí, que no ha habido alcalde desde que Logroño se subió a las peatonalizaciones en los años 90 que no haya hecho su aportación particular hasta llegar a los actuales 19.905 metros que se contabilizan en el mismo.

Así, Conrado Escobar, por empezar por el actual, y pese a negarse a ejecutar la plataforma única prevista en Sagasta, ya ha confirmado que un tramo de Belchite, aprovechando el proyecto de centro polivalente e intergeneracional en la antigua estación de autobuses, se peatonalizará entre la avenida Pío XII y la avenida de España (si bien en su día, pese a poderlo haber hecho vía urbanismo táctico, se optó por un aparcamiento provisional en el viejo patio de dársenas).

La capital de La Rioja, cabe precisar, no dispone de calles peatonales en el sentido estricto, sino con calles «de plataforma única de acceso motorizado restringido y prioridad peatonal», siendo las últimas en incorporar cámaras las del Centro Histórico, durante el pasado mandato, para más señas. Logroño, en la actualidad, cuenta con 17 vías con sistema de control de accesos a través de dispositivos de lectura de matrícula, las que Diario LA RIOJA ha situado en el mapa para dar cuenta de la evolución que han ido sufriendo a lo largo del tiempo, desde la etapa de Manolo Sainz como alcalde.

Todo empezó con las hoy conocidas como Cien Tiendas, caceroladas contra Pilar Salarrullana incluidas, y siguió por Portales, finalmente inaugurada por José Luis Bermejo; sumando este el conjunto del Casco Antiguo al fenómeno a pesar de los pesares. Las primeras intervenciones, al respecto, datan también de la etapa socialista, «a base de china lavada y adoquín absorbente», sustituido por el «pavimento actual» ya en la posterior época del 'popular' (dos expedientes de contratación en el 92 y en el 97 así lo constatan).

«Hay que tener en cuenta lo que se entendía por peatonalizaciones en cada momento», precisa Julio Revuelta, quien cuenta en su haber con Gil de Gárate, Canalejas y Galicia (entre otras), si bien el control de accesos automatizado de esta última se instaló varios años después con Cuca Gamarra como alcaldesa, quien sumó a la lista Saturnino Ulargui y Oviedo, esta última 'heredada' –y sin dispositivo alguno, eso sí– (con proyecto de Tomás Santos, que puso su granito de arena con la peatonalización de Bretón de los Herreros y Siervas de Jesús–). Todos ellos, en cualquier caso, ganaron espacios para el peatón de una u otra manera (aunque no figuren como calles 'controladas').

De la misma manera, Pablo Hermoso de Mendoza adhirió a la causa Guardia Civil, añadiendo después la plataforma única en Fundición, consolidando las actuaciones ejecutadas en principio vía pinturas, bolardos, mobiliario urbano, etc., según mandan los cánones del urbanismo táctico; y varios entornos escolares seguros.

