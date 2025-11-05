LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Pancartas en el puente de Varea reclamando una atención sanitaria diaria y completa. JUSTO RODRÍGUEZ

Los vecinos de Varea, Yagüe y La Estrella claman «por una atención médica diaria»

Salud atribuye a la falta de facultativos los ajustes «puntuales» que obligan a reducir la cobertura sanitaria en algunos servicios de la capital

Nuria Alonso
María José Pérez

Nuria Alonso y María José Pérez

Logroño

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:35

Los vecinos de Varea andan soliviantados (pancartas en el puente incluidas) por lo que consideran un déficit en la atención médica que reciben en ... el consultorio del barrio. Varios residentes han interpuesto quejas formales en la Consejería de Salud en las que expresan su «profunda preocupación por la situación actual del consultorio médico del barrio». Relatan que han detectado una «reducción significativa en el servicio de atención sanitaria: en lugar de contar con asistencia médica todos los días laborables, actualmente solo se presta servicio tres días a la semana (lunes, miércoles y viernes)». Al respecto, opina que «la limitación horaria afecta gravemente a la calidad asistencial de los vecinos de Varea, especialmente a las personas mayores, con movilidad reducida o con enfermedades crónicas, que dependen de una atención médica cercana y continuada». «La reducción del servicio no solo genera incertidumbre, sino que también obliga en muchos casos a desplazamientos a otros centros», señala antes de solicitar que «se restablezca cuanto antes el servicio médico completo en el consultorio de Varea».

