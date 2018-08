Unidos contra un solar Parcela que falta por urbanizar en el sector de Fardachón, junto a la circunvalación, y rodeada cada vez de más edificios. :: sonia tercero El cada vez mayor número de residentes de Juan Gispert reclama la segunda fase del parque de La Cava, pendiente de urbanizar desde el año 2012 | Han creado una plataforma ante las últimas inundaciones y la falta de soluciones Á. A. Jueves, 16 agosto 2018, 14:48

logroño. El retraso en la urbanización del parque Juan Gispert, de Fardachón, 20.000 metros cuadrados de terreno que en invierno se llenan de maleza y en verano es foco de todo tipo de insectos y roedores, está colmando la paciencia de los vecinos. Una representación de las ocho urbanizaciones lindantes con la amplia parcela se han unido en una plataforma para exigir al Ayuntamiento que tome las medidas oportunas para solucionar cuanto antes los problemas derivados de «un gran solar abandonado» y no vuelvan a vivir episodios como los sufridos tras las últimas tormentas. «Gran parte del terreno está en pendiente, al final la tierra y los escombros se deslizan y acaban entrando en las zonas comunitarias e, incluso, por las ventanas», señala el presidente de la asociación vecinal La Cava, Carlos Salicio, quien no se resigna a oír que la situación está en vías de solución, «porque llevamos ocho años oyendo lo mismo y, al final, esto se está alargando demasiado y con más afectados, porque es una zona expansión».

Al otro lado de la circunvalación hay una parcela 'gemela' que se ejecutó en su momento bajo el Gobierno PSOE-PR+. Para la suya, que iba a estar inaugurada en el 2012, piden una solución «sencilla», que se instalen bancos, farolas y un pequeño jardín. «No puede ser tan difícil... Sabemos que hay 180.000 euros presupuestados, pero queremos que se ejecuten, y si el Ayuntamiento no puede acometer la obra, que lo lleve a cabo de forma subsidiaria. «Ya ha habido reuniones de vecinos afectados, juntos se hace más fuerza».

Disponibilidad de terrenos

El portavoz es consciente de los problemas del Ayuntamiento para disponer de los terrenos y terminar de urbanizar, pero apuesta por que lo haga de forma subsidiaria, aunque desde el Consistorio la respuesta es que no es algo tan sencillo. En un nota recuerda a este periódico que es una obra que quedó pendiente de urbanizar en el sector de Fardachón y sobre cuyos terrenos no podían actuar. «La Junta de Compensación, integrada por los propietarios de los terrenos, se comprometió a abonar al Ayuntamiento 100.000 euros para ejecutar la urbanización, pero no ha cumplido con ese pago por lo que se están buscando fórmulas para poder llevar adelante el proyecto que ya tiene definido Medio Ambiente», informan.

Según señalan, es una situación complicada en la que están participando varias unidades municipales para su resolución, desde Tesorería a Intervención, Asistencia Jurídica y la propia Dirección General de Medio Ambiente.

«Se está buscando esa solución que permita sacar adelante el parque demandado, con mucha, por los vecinos», resumen.