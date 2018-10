Vecinos, feriantes y parte de la hostelería apoyan los sanmateos del 20 al 26 de septiembre Ambiente en La Laurel poco después del disparo del cohete. :: miguel herreros La FER y los peñistas votarán una propuesta conjunta y las Apas ya avanzan que plantearán unas fiestas más cortas y adelantar el inicio de curso ÁFRICA AZCONA* AAZCONA@DIARIOLARIOJA.COM LOGROÑO. Martes, 2 octubre 2018, 23:24

El Ayuntamiento de Logroño tiene previsto reunirse con los agentes económicos y sociales para concretar las fechas de los próximos sanmateos, una vez vencido el pacto que ha llevado durante los últimos tres años a celebrar las fiestas durante la semana natural, de sábado a sábado. Una consulta realizada ayer por Diario LA RIOJA con sectores directamente implicados revela, un año más, la disparidad de opiniones, aunque todo parece indicar que los 8 días se antojan demasiados. La opción de que se quede como está tiene sus partidarios (CCOO, peñas..), aunque hay asociaciones como las de vecinos y feriantes que son firmes defensores de una vuelta a unas fiestas del 20 al 26 de septiembre como venía siendo habitual hasta el 2005. «Hemos hecho una consulta rápida esta mañana y la mayoría se inclina por volver a los sanmateos del 20 al 26, y que se queden como fechas fijas, caigan como caigan», revelaba ayer la portavoz de los vecinos, María Ángeles Matute. También desde la asociación de Feriantes de La Rioja, su presidente, Pedro José Arnedo, opina que «adelantar tanto las fechas» ha sido contraproducente este año al coincidir con otras ferias importantes como las de Albacete y Valladolid. «O llegas con la feria iniciada o no vienes, que es lo que ha pasado este año con la noria y el 'Inventer', dos de las atracciones con más tirón que no han estado».

Más dividido se muestra el sector hostelero, aunque en lo concerniente a los resultados de estos días hay unanimidad: «Han sido unos brillantes sanmateos favorecidos por el buen tiempo, lo que a su vez ha beneficiado el consumo de bebidas». Francisco Martínez-Bergés, de la asociación de hostelería riojana, es partidario de volver también a las fiestas del 20 al 26, pues «parece lo más razonable», si bien su intención es realizar una encuesta entre sus asociados. «Lo que se decida será la voz que llevaré a la Mesa del Ayuntamiento». «Es cierto que quedarán un viernes, sábado y domingo descolgados, pero ya nos encargaremos los hosteleros de darles salida».

El director general de la Asociación de Hostelería y Restauración de La Rioja, Enrique Arévalo, es más partidario, sin embargo, de que las fiestas se queden como hasta ahora, con la semana natural y sus dos fines de semana, ya que de otra manera perderían la mitad del volumen de trabajo. «Septiembre es el gran mes y hay que aprovecharlo, los últimos veranos no están siendo para tirar cohetes». El portavoz de Arbacares se inclina por señalar el cohete el 14 de septiembre, «aunque coincida luego el 21 el día de San Mateo con el Entierro de la Cuba, qué más da..».. Más comedido fue ayer el presidente de la Federación de Peñas, Diego Vicente, quien no quiso adelantar propuestas hasta que cada peña opine y se emita una posición consensuada. «No soy la voz de nadie, me tengo que reunir y de momento no me quiero mojar», fue su respuesta, aunque no pudo evitar decir que no ve la opción «de recortar las fiestas».

Los sindicatos UGT y CCOO tampoco mostraron ayer una posición cerrada. Ambas formaciones admitieron la dificultad para mostrar una posición unánime sobre una cuestión que afecta a muchos sectores, si bien desde CCOO se atrevían a apostar por celebrar las fiestas del 14 al 21 de septiembre, «ya que al ser una semana natural, es más fácil conjugarla con el calendario laboral y escolar, que de otra manera interrumpirá dos semanas», opinó ayer el secretario general de CCOO, Jorge Ruano.

Desde la Consejería de Educación la respuesta se limitó a decir que respetarán la decisión que acuerde el Consejo Escolar Municipal, órgano integrado, entre otros, por la Fapa y la Concapa, que ayer sí quisieron manifestarse, sobre todo para recordar que llevan años reivindicando como solución el adelanto del comienzo de curso, más ahora que se han eliminado los exámenes de septiembre.

Eduardo Rojas, de las Apas públicas de La Rioja, apostó por reducir las fiestas a tres días lectivos más un fin de semana («los otros dos vendrán bien para Carnaval, Semana Santa...») y a la hora de poner fecha, optará «por la que menos interrumpa la marcha del curso. «Lo de este año ha sido antipedagógico». Carlos Torres, presidente de Concapa Rioja, parte de la idea de que «San Mateo es la fiesta de todos los logroñeses y hay que celebrarla en familia», por lo que lo importante es que «el calendario escolar sea consecuente con el laboral para facilitar la conciliación». «Evidentemente, las fechas siempre han supuesto un parón que llega demasiado pronto, pero lleva sucediendo desde siempre y las familias lo tienen asumido».