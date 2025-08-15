Los vecinos de El Cortijo critican que las actuaciones municipales no atienden las necesidades del barrio La asociación vecinal pide que se escuchen las necesidades de los ciudadanos antes de proyectar las inversiones

Estado de la carretera de acceso a El Cortijo.

La Rioja Viernes, 15 de agosto 2025, 13:33 | Actualizado 14:24h. Comenta Compartir

La Asociación de Vecinos El Cortijo ha criticado la actuación del Ayuntamiento de Logroño, al que acusan de actuar «sobre nuestro entorno sin tener en cuenta lo que verdaderamente necesitamos». Según explican en una nota de prensa, «gran parte de la inversión» se ha destinado a actuaciones que «si bien pueden resultar atractivas para visitantes o cicloturistas, no resuelven ninguno de los problemas que venimos señalando desde hace años».

En el barrio logroñés se encuentran con «caminos agrícolas sin desbrozar, calles en mal estado, falta de aparcamiento útil, espacios deportivos deteriorados o inexistentes...», detallan. Además, se enfrentan a lo que consideran más grave: «Ninguna mejora en accesibilidad ni en servicios básicos».

1 /

La asociación vecinal asegura que el aparcamiento que se ha proyectado a un kilómetro del núcleo urbano «no responde a nuestras necesidades y supondrá un impacto en el entorno con beneficios medioambientales, cuando menos, discutibles». Lamentan que los proyectos se realicen «sin escucharnos y sin considerar la realidad de quienes habitamos este barrio».

A los problemas que se vienen sucediendo desde hace tiempo en el barrio, explican que se han sumado este año las consecuencias del traspaso de la carretera que conecta El Cortijo con Logroño desde el Gobierno de La Rioja al Ayuntamiento. «Ni siquiera se han limpiado las cunetas. Esto supone un grave riesgo para peatones, bicicletas y vehículos, ya que la visibilidad es mínima y el espacio para circular, insuficiente», afirman.

Los representantes de los vecinos de El Cortijo recuerdan cuáles son las necesidades del barrio y las actuaciones concretas que le han ido proponiendo al Ayuntamiento de Logroño:

● Rehabilitación del frontón y creación de instalaciones deportivas.

● Acondicionamiento de descampados como zonas ajardinadas.

● Dotación de un local social para uso de jóvenes y mayores.

● Accesibilidad en la piscina para personas con movilidad reducida.

● Mejora de la comunicación con el centro de la ciudad.

● Asfaltado de calles y mantenimiento de caminos rurales.

● Aparcamiento útil en la entrada del barrio.

● Reubicación de la báscula agrícola