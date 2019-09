Vara de Rey, vuelta a la casilla de salida Aspecto que presenta el entorno del antiguo túnel, con una parte demolida, y con el nuevo parque sobre la estación de autobuses, al fondo. / Juan Marín Los semáforos, las farolas y las señales informativas retiradas hace dos meses se vuelven a colocar para reabrir la calle el jueves MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Martes, 3 septiembre 2019, 14:00

La 'zona cero' de Vara de Rey está registrando estos días -sobre todo ayer- una actividad que no se le recuerda desde las primeras jornadas que sucedieron a su clausura al tráfico. Los semáforos, retirados en aquellos momentos, volvieron ayer a las aceras de esta céntrica calle. También los de los carriles de servicio que permiten subir desde Duques de Nájera a Vara de Rey. El contrario, el que va de Vara de Rey a Duques de Nájera hacia Lobete, no podrá ponerse en servicio porque está demolido. Las farolas, igual, ya están en el sitio que dejaron libre hace dos meses. Las señales que explican qué dirección tomar para ir a un sitio o a otro aparecieron de nuevo frente al edificio Patricia. Los que no podrán retornar son los árboles que se eliminaron.

Las labores que están en marcha tienen un objetivo, que es la reapertura de Vara de Rey a lo largo del jueves, de manera que, el viernes, día que comienza el curso para los alumnos de Infantil y Primaria, algo que conlleva el aumento de la circulación de vehículos a determinadas horas del día, ya esté preparada para que puedan circular las familias y los logroñeses en general.

Apertura de la calle Se realizará durante la jornada del jueves, una vez que los elementos de la calle sean repuestos. Líneas de autobús Las últimas cambiadas fueron la 1 y la 3. Hoy se sabrá si vuelven a su recorrido original, lo mismo que otras modificadas antes.

Hace dos meses, el Ayuntamiento repartía por los portales el aviso de que la calle se cerraba para diez meses y que no se iba a reabrir hasta que estuviera ejecutado el nuevo túnel y la glorieta. Pero en este tiempo se han replanteado cosas. Y, aunque las decisiones últimas las tiene que tomar la sociedad del soterramiento -la empresa pública cuyo consejo de administración forman cuatro administraciones: Ayuntamiento, Gobierno, Ministerio de Fomento y Adif-, que tiene suscrito el contrato de ejecución con las empresas que están realizando las obras, el Consistorio logroñés ya se ha desmarcado del plan que estaba en marcha.

Hace unos días, el Gobierno local hizo saber que no quiere túnel y que prefiere que se rescate el proyecto original, aquel que preveía una rotonda y que se acabó descartando tras una temporada de presión popular, que acabó cambiando la postura de los grupos políticos.

Pleno para revocar el acuerdo que planteaba el túnel Dado que la decisión de materializar la conocida como 'alternativa C', es decir, el túnel de Duques de Nájera a Miguel Delibes, estaba respaldada por el acuerdo de pleno apoyado por 22 de los 27 concejales de la Corporación municipal, el Gobierno local lleva este jueves al pleno ordinario de septiembre una propuesta que insta a dejar sin efecto aquel acuerdo de 30 de mayo de 2016 y a recuperar el proyecto de construcción de la urbanización de la nueva glorieta de Vara de Rey y conexiones con Miguel Delibes con Duques de Nájera y Hermanos Hircio con Belchite, de fecha noviembre de 2013, «con las modificaciones que resulten necesarias para adaptarlo a los criterios de movilidad sostenible». También se solicitará a la Corporación respaldo para dar traslado de este nuevo acuerdo, caso de que se produzca, a la Sociedad del Soterramiento LIF 2002 para su conocimiento, así como para su traslado al resto de miembros integrantes de la sociedad, «sirviendo el presente acuerdo como petición formal para que se proceda a la reorganización parcial de las obras en curso».