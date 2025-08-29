La UPL anuncia la nueva programación con un plus para los socios 425 talleres con más de 7.200 plazas para retomar su tarea de «formación humana a la ciudadanía»

Presentación de la nueva programación de la UPL en el Ayuntamiento de Logroño

Alicia Fernández de Arcaya Logroño Viernes, 29 de agosto 2025, 14:28 | Actualizado 15:13h. Comenta Compartir

Creatividad, bienestar, riqueza personal y desarrollo intelectual son las habilidades que se transmite desde hace 31 años la Universidad Popular de Logroño. Un proyecto en constante renovación que trabaja en satisfacer la inquietudes de la ciudadanía y avanzar hacia un Logroño más plural, abierto y participativo. Esta temporada 2025-2026, sus directivos se marcan como propósito hacer de la cultura y la educación armas contra «las corrientes extremistas que circulan por las redes y fomentan el individualismo», según ha subrayado Roberto Fernández, presidente de la UPL, durante la presentación de la nueva programación, acto en el que también han participado Laura Rivas, Concejala de Educación, y Valeria Martínez, miembro del equipo directivo de la UPL.

Entre el 6 de octubre y el 26 de mayo, 425 talleres (anuales y breves) que suman más de 7.200 plazas «abrirán las puertas a la magia, al compartir y la convivencia», ha recordado Rivas. Desde Artes Plásticas y Artesanía a Humanidades y Tecnología, idiomas, Cocina y Alimentación o Salud Corporal; en las diez áreas de conocimiento se promueve la participación ciudadana y la formación humana.

El taller «estrella» de este año será 'El arte del bienser'. En el marco del 'Foro de la espiritualidad', un sábado por la mañana de cada mes, ponentes especialistas compartirán sus conocimientos desde la teoría y, como novedad, la práctica. «Los talleres podrán realizarse de forma independiente, pero aconsejamos que los interesados participen en el ciclo completo, ya que se ofrecerá un seguimiento y dirección entre taller y taller para un trabajo más completo», ha recalcado Martínez.

Otra novedad es la oferta de charlas gratuitas orientadas a la convivencia con la naturaleza y el cuidado del medioambiente. 'Logroño sostenible' acercará a la ciudadanía los objetivos de la Agenta 2030 y las herramientas para su cumplimiento en el día a día. En 'Aprende a disfrutar de la montaña' se pondrá en práctica la pedagogía de la naturaleza con ponentes de todos los sectores del mundo social, institucional y la industria.

Las ventajas para los socios

El plazo de matriculación se abrirá en diferentes días de la próxima semana según las áreas de conocimiento. Este año, con un plus: los socios podrán inscribirse un día antes, tanto a los talleres anuales como a las actividades puntuales. Este novedoso sistema prioritario forma parte de la campaña que ha puesto en marcha el equipo directivo para impulsar el asociacionismo a la UPL. «Queremos valorar a las personas que ayudan a sostenerla», ha comentado Rivas.

Este año, la universidad está en proceso de superar una etapa decadente en el número de socios. De 375 en marzo, hoy son 616. Para que la tendencia al alza no decaiga, se han promovido diversas ventajas en la línea de la citada. Y a partir de enero de 2026 los asociados podrán desgravarse la participación de 20 euros en Hacienda por pertenecer a una asociación sin ánimo de lucro.

Fernández, por su parte, ha agradecido al Ayuntamiento de Logroño, al Gobierno de La Rioja y a La Caixa por su apoyo. Y ha hecho un llamamiento a que las empresas riojanas se impliquen en el proyecto como socios benefactores.

Plazos de matriculación (el primer día para cada área está reservado a los socios):

2 y 3 de septiembre: Salud Corporal, Crecimiento personal y Masaje

4 y 5 de septiembre: Humanidades y Tecnologías e Idiomas

8 y 9 de septiembre: Artes plásticas y Artesanía, Artes escénicas y Artes Visuales

10 y 11 de septiembre: Cocina y Alimentación, Naturaleza y Sostenibilidad, y Pedagogía y Familia

La matrícula podrá realizarse en www.universidadpopular.es desde las 8.00 horas o de forma presencial en la sede UPL (C/Mayor, 46), en horario de 8.00 a 14.30 horas y de 17.00 a 19.00 horas, hasta agotar plazas. El folleto informativo estará disponible online y en el Ayuntamiento, en la Sede de la UPL, en el centro La Merced y en el punto de lectura La Rosaleda.