La UE, pendiente de evaluar el «cumplimiento» de los fondos europeos concedidos a Logroño para movilidad

Una misma comunicación en torno a una denuncia y dos versiones totalmente opuestas, si bien el documento en cuestión concluye que la Comisión Europea «toma ... nota de las preocupaciones de la peticionaria» –en alusión a Ecologistas en Acción y Logroño en Bici– y «mantiene contactos regulares con las autoridades españolas y evaluará el cumplimiento satisfactorio de los objetivos relacionados con la inversión de la que pueda formar parte el proyecto objeto de la petición en el futuro», en alusión al «desmantelamiento de carriles bici» y la «falta de avances en la introducción de zonas de bajas emisiones».

Y todo ello después de la denuncia de ecologistas y organizaciones de movilidad por «el mal uso de los fondos europeos ante los retrocesos en Logroño y en otras ciudades de España en tales materias» elevada al Parlamento Europeo, concretamente a través de la Comisión de Peticiones de la UE que, de momento, se salda con una «comunicación a los miembros» tras su admisión a trámite en 2024. La misma, de abril de 2025, ha tenido una conclusión... que tendrá continuidad en el futuro, pues son proyectos que aún están pendientes de evaluación (y de los que ya se devolvieron voluntariamente hasta dos millones de euros).

Así, y después de que el eurodiputado César Luena acusase a PP y Vox de impedir que la supresión del carril bici en Logroño se analizase en Europa, desde el gobierno local se comparecía 24 horas después para precisar que la UE «da la razón al Ayuntamiento de Logroño sobre la gestión de los fondos europeos en materia de movilidad» después de que la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo rechazase «de plano» la petición formulada por Ecologistas en Acción-Logroño en Bici (defendida por el eurodiputado socialista César Luena, quien explica que la votación celebrada en la reunión de los coordinadores de la Comisión de Peticiones (PETI) no trataba sobre el archivo de la petición, sino sobre si esta debía volver a debatirse en la propia Comisión).

Luena, al respecto, ha contraatacado asegurando que la investigación sobre los carriles bici de la capital de La Rioja «sigue abierta en el Parlamento Europeo». Así, la misma conclusión que sirve al PP para sentirse respaldado –con la causa, además, «archivada»–, es matizada por el socialista subrayando que la Comisión no avala en ningún momento la gestión de los fondos europeos por parte del Ayuntamiento de Logroño.

El texto señala literalmente que «el conjunto de los proyectos que son objeto de esta petición no se incluyó en la lista de proyectos presentados por España en el marco del objetivo en cuestión» (el analizado y no otro), con lo que «no ha contribuido hasta la fecha al cumplimiento de ningún objetivo evaluado como parte de solicitudes de pago anteriores evaluadas por la Comisión Europea». Y por ello, en consecuencia, «la Comisión no ha encontrado ninguna prueba que sugiera una posible revocación de algún hito u objetivo previamente considerado cumplido satisfactoriamente por España en el marco del Plan de Recuperación y Resiliencia, sobre la base de las acciones descritas en la presente petición».

Ello lleva al PP a decir que eso les da la razón («Europa apoya a Logroño», han llegado a espetar los ediles Francisco Iglesias y Celia Sanz) y a Luena, que ya ha presentado una pregunta escrita sobre este tema a la Comisión Europea, a precisar que «la Comisión no entra a validar ni a respaldar la gestión del Ayuntamiento, sino que se limita a constatar que esos proyectos aún no formaban parte de hitos previamente evaluados».