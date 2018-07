Los taxistas aseguran que «Logroño será una de las ciudades más perjudicadas por las licencias VTC» Parada de taxi de la calle Muro de la Mata, junto al paseo del Espolón, vacía en la mañana de ayer. :: juan marín El sector del taxi de Logroño secunda mayoritariamente un paro que acaba hoy LUIS J. RUIZ LOGROÑO. Martes, 31 julio 2018, 09:34

La huelga del sector del taxi que comenzó en Barcelona y Madrid y que desde el fin de semana se ha extendido a otras muchas comunidades apura en La Rioja sus últimas horas. La normalidad regresará a las paradas de la región esta medianoche tras 64 horas de servicios mínimos que, en Logroño, han priorizado el transporte de personas con movilidad reducida y con destino a centros médicos y hospitalarios. Seguimiento masivo. Cero incidentes. Sólo retrasos.

El punto de partida de la huelga se remonta al año 2009 cuando la denominada Ley Ómnibus liberalizó el sector anulando la limitación de una licencia VCT (alquiler de vehículos con conductor que usan para operar las compañías Uber y Cabify) por cada 30 de taxi. En julio del 2013, con la irrupción de Uber y Cabify y la presión del sector del taxi, se reactivó esa proporción de licencias pero el problema surgió con las solicitudes tramitadas entre ambos momentos, 15.000 en todo el país.

Javier Vallilengua, presidente de la Asociación Unitaxi, es contundente: «Logroño va a ser una de las ciudades más perjudicadas del país». Según sus cálculos, de aquí al cierre del año La Rioja contará con 95 licencias VTC activas, tantas como el conjunto de la flota de taxis de la capital». En la actualidad, según Fomento, existen en La Rioja 16 VTC frente a 166 taxis en la región.

Durante el vacío legal entre los años 2009 y 2013, según sus datos, se concedieron 89 licencias VTC: 30 a Alsa Car, 25 a Ares Capital -«que se dedica a revendérselas a Uber y Cabify», concreta-, 14 a Ogueta VTC y 20 más a diferentes sociedades limitadas. La mayoría, sostiene el presidente de Unitaxi, «son especuladores que revenden en el mercado licencias adquiridas a 36 euros que aún no están aprobadas por 60.000 euros. ¿Cómo es posible que pueda vender algo que no tienen por ese precio? Aquí hay gato encerrado».

Las reivindicaciones que se sostienen desde el doble epicentro huelguista (Madrid y Barcelona) son extensibles a la capital riojana, en donde los taxistas exigen «que se cumpla la ley» que marca una relación de un vehículo VTC por cada 30 de taxi, además de una licencia urbana; es decir, que los ayuntamientos autoricen, de manera previa, la actividad de estos vehículos en su término municipal, fuera del que no podrían actuar.

«Esto no solo afecta al taxista, también al usuario final, al que le llegan a quintuplicar el precio. Antes tenían que salir de su base a hacer un servicio y no podían coger clientes en la calle y ya no lo hacen. No tienen regulación, no tributan aquí, nosotros no podemos coger clientes en Lardero, en Los Manzanos, pero ellos sí... Solo pedimos que se cumpla la ley», insiste Vallilengua que recuerda que 3 de cada 4 euros que factura un taxi se destinan a cubrir los gastos.

Vallilengua, que rechaza los ataques violentos que se han difundido en redes sociales, insiste en que son los gobiernos autonómico y nacional los que tienen que dar el paso y agradece el respaldo del Ejecutivo local por mantener la calidad del servicio del taxi en Logroño.