Tres de los cuatro citados no acuden a la primera sesión de la comisión 'Enredadera' Representantes municipales, en la reunión de la comisión sobre la trama Enredadera, antes del inicio de las comparecencias. :: juan marín Solo el presidente de la Junta de Jefes de Policías Locales asistió a la reunión del foro municipal que indaga sobre como actuó en Logroño la trama que investiga un juzgado MARÍA JOSÉ LUMBRERAS LOGROÑO. Miércoles, 5 septiembre 2018, 00:39

La primera sesión de la comisión constituida en el Ayuntamiento para abordar el caso 'Enredadera' en lo que respecta a la capital riojana se saldó ayer con tres ausencias de comparecientes y una única asistencia. A esta primera reunión estaba citado José Alberto Bueno, directivo de Aplicaciones Gespol, en situación de prisión provisional, pero también José Carlos Cabaleiro, de Aussa -adjudicataria del servicio de la grúa municipal logroñesa-, que excusó su presencia por encontrarse de vacaciones, según señaló la presidenta de la comisión, Beatriz Arraiz, quien no descartó que pueda acudir a otra sesión. Y, además, Fernando Corral, presunto 'conseguidor' que aparece en las conversaciones interceptadas y autorizadas por el Juzgado de Instrucción Número 2 de Badalona (Barcelona). Ninguno de los tres estuvo a las doce y media en el Consistorio, como se les había pedido. Y, aunque su ausencia no fue especialmente sorprendente, conllevó, principalmente la de Corral, el enfado de algún que otro grupo municipal.

Las veces que haga falta

Desde Cambia Logroño se recordó que el interpelado había recibido y firmado el burofax anunciador de la convocatoria el 31 de agosto y también que le citarán tantas veces como haga falta. «Será entonces cuando veamos de nuevo si prefiere esconderse o dar la cara y si el PP va a continuar torpedeando las comisiones de investigación, amparando que un candidato suyo -fue en unas listas municipales en el 2015- no acuda o si va a tener un poco de decoro y respeto y le va a decir que vaya a aclarar los hechos». También el PR+, en este caso por Twitter, señaló: «Sin sorpresas, Fernando Corral no ha acudido a la comisión sobre la trama 'Enredadera'... parece que no vamos a contar con mucha colaboración de las personas que van en las listas del PP de La Rioja».

Quien sí fue, incluso con antelación, fue Demetrio Sáez de la Maleta, subinspector jefe de la Policía Local de Santo Domingo y presidente de la Junta de Jefes de Policías Locales de La Rioja. Hacía días que había anunciado su intención de acudir al «no tener nada que ocultar».

La próxima sesión de esta comisión será el próximo martes, día 11, cuando están citados Antonio Román Camacho, exdirector general de Interior; Fernando Fernández Beneite, comisario jefe de la Policía Local logroñesa; Guillermo Revilla, actual director general de Interior y otros responsables funcionariales de los contratos afectados. El 25 será el turno de otros funcionarios.