El tráfico rodado sólo volverá a Vara de Rey con el nuevo túnel y la rotonda finalizados El paso de peatones no sufrirá cambios, pero 3 de las 4 líneas de autobús afectadas utilizarán una nueva parada habilitada en Pino y Amorena MARÍA JOSÉ LUMBRERAS Logroño Lunes, 1 julio 2019, 08:42

El tráfico rodado no volverá al tramo de Vara de Rey entre Pino y Amorena y Poeta Prudencio «hasta que no se ejecuten el nuevo túnel y la glorieta de Vara de Rey», según se informó ayer desde el Ayuntamiento de la capital. Así, se calcula que el corte de la vía se extenderá desde este lunes, día 1, hasta dentro de diez meses. ¿Qué pasará? La clausura se señalizará en los cruces de Vara de Rey con estas calles, con Pino y Morena y con Poeta Prudencio y se avisará ya en Pérez Galdós y en avenida de Madrid con la circunvalación. Los cortes realizados en mayo en Duques de Nájera y sus calzadas de enlace se mantienen y, además, se garantizan los accesos a las plazas de garaje, aunque no se podrá entrar a las mismas desde Pino y Amorena.

Sin embargo, quedarán inhabilitados los aparcamientos de Vara de Rey, en el tramo que va de Duques de Nájera a Huesca, en ambas aceras. Y, de la misma forma, tampoco se podrá aparcar en ambas márgenes de Vara de Rey desde el 71 hasta el 79, es decir, frente al colegio de Escolapias.

¿Por dónde se empieza? La intervención se inicia en Pino y Amorena. Ya no se podrá girar desde ahí a Vara de Rey. El tramo de Duques de Nájera situado entre los números 6 y 8 quedará conectado con la glorieta que se está construyendo al final de Pino y Amorena y, aunque de momento se mantiene su ordenación actual, después solo se permitirá el paso a los garajes, con entrada y salida desde la glorieta.

Desde el Consistorio se recomienda el uso del coche de forma racional, el uso de las demás entradas y salidas a Logroño y apoyarse en las calles República Argentina y Colón como alternativas más próximas.

¿Y los recorridos peatonales? En principio no se ven afectados, confirmaban ayer desde el Consistorio. Si acaso, en algún momento, puede moverse algún paso de cebra, pero los caminantes podrán moverse sin problema por la zona.

Debido además a estas obras habrá desvíos en los itinerarios del transporte urbano que afectarán a las líneas 1 y 3 y a dos líneas de búho. Si la 1 irá por la calle Colón, las otras tres, la línea 3 y los dos búhos utilizarán una parada provisional nueva habilitada en la calle Pino y Amorena desde la que accederán a Hermanos Hircio y, de ahí, a Poeta Prudencio y a la avenida de Madrid.