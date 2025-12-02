Tráfico obtiene la licencia municipal para las nuevas pistas de La Portalada

Vía libre para que Tráfico licite las obras en la parcela de la calle La Nevera, en el polígono de La Portalada, donde se ubicarán ... las nuevas pistas de conducción que sustituirán a las de la calle Lope de Vega. Desde hace un par de semanas, la Dirección General de Tráfico cuenta con la licencia del Ayuntamiento de Logroño para proceder al siguiente paso administrativo.

La jefa provincial de Tráfico en La Rioja, Beatriz Zúñiga, confirmaba este extremo a este periódico e indicaba que ya obra en manos de los Servicios Generales de Tráfico toda la documentación para encarar la redacción del pliego definitivo de la obra, con la idea de que se abra «cuanto antes» el procedimiento de licitación y culmine «lo antes posible».

Lo que sí avanzaba Zúñiga era su deseo de que sea una empresa riojana la que se haga con el contrato, que la idea es tener la obra concluida «antes de año y medio» y que las antiguas pistas no abandonarán su actual emplazamiento mientras no estén acabadas las nuevas. «Hasta el último día debemos dar el servicio a quienes deseen sacarse el carné de autobús, camión o moto», explicaba la jefa provincial.

Tampoco parece decidido el futuro de la parcela de Lope de Vega, que quedará sin destino en el demandado barrio de Cascajos. «Siendo una parcela de propiedad pública, la prioridad es que se destine a dar un servicio público», sostenía Zúñiga que corroboraba que «aún no hay nada sobre la mesa».