Un total de 41 denuncias por orinar en la vía pública logroñesa Además, también se formularon otras 23 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana

La Rioja Martes, 9 de septiembre 2025, 09:38

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 83 denuncias por incumplimientos de ordenanzas municipales. El mayor número de la denuncias (41) fueron por orinar en la vía pública. El resto fueron por consumir alcohol (28), vociferar y causar molestias en la calle (7), realizar actos incívicos que producen suciedad (5) y generar ruido en domicilios (1).

Además, también se formularon otras 23 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (consumo de estupefacientes y falta de respeto a la autoridad) y 27 más en materia de seguridad vial.