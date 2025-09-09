LA RIOJA - Noticias y actualidad de La Rioja, Logroño y comarcas

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Israel ordena la evacuación total e inmediata de toda Ciudad de Gaza ante su nueva ofensiva

Un total de 41 denuncias por orinar en la vía pública logroñesa

Además, también se formularon otras 23 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana

La Rioja

Martes, 9 de septiembre 2025, 09:38

La Policía Local de Logroño formuló durante el pasado fin de semana un total de 83 denuncias por incumplimientos de ordenanzas municipales. El mayor número de la denuncias (41) fueron por orinar en la vía pública. El resto fueron por consumir alcohol (28), vociferar y causar molestias en la calle (7), realizar actos incívicos que producen suciedad (5) y generar ruido en domicilios (1).

Además, también se formularon otras 23 por incumplir la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (consumo de estupefacientes y falta de respeto a la autoridad) y 27 más en materia de seguridad vial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un novillo cornea a un alfareño en el último encierro de las fiestas de Alfaro
  2. 2

    Agoncillo se vuelve a quedar en tierra... de nadie
  3. 3 Críticas al concierto de San Mateo y mal olor en Logroño, en el Teléfono del Lector de hoy
  4. 4

    El alcalde se reúne con las peñas para tratar de completar el programa de San Mateo
  5. 5 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  6. 6

    Innovación amparada en tradición
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8

    «Muchos docentes han conocido hoy su destino y eso es un problemón»
  9. 9 Los viajes del Imserso arrancan el 6 de octubre con tarifas reducidas y opción de viajar con mascotas
  10. 10 El Ayuntamiento sobre la Terraza de San Mateo: «La verdad es que no se ha planteado absolutamente nada»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

larioja Un total de 41 denuncias por orinar en la vía pública logroñesa

Un total de 41 denuncias por orinar en la vía pública logroñesa