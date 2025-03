Un «toque» a la UDL, Bosonit, los baches y el PERI Ferrocarril, entre las llamadas más destacadas

La Rioja Logroño Martes, 4 de marzo 2025, 08:54 Comenta Compartir

Más alumnos para la enseñanza pública

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con un tema de actualidad, como es el inicio de la escolarización en La Rioja. El autor de la llamada argumenta a favor de «destinar más alumnos a la enseñanza pública ahora que hay un descenso de población escolar y un exceso de capacidad en las aulas» y reducir el presupuesto para conciertos educativos con la privada. «No podemos dedicar más dinero a la concertada cuando en la pública sobra sitio y se plantea incluso el cierre de algunas líneas», expone este vecino de la capital riojana.

Toque de atención a la UD Logroñés

La situación de la UDL preocupa al siguiente lector, que no entiende cómo llegado este momento crucial en la competición el equipo empieza a perder partidos y a poner en riesgo su participación en la fase de ascenso. «Debería haber alguien ahí que les ponga las pilas a todo el equipo, desde los jugadores hasta el cuerpo técnico. No me explico lo que está pasando», enfatiza este aficionado.

Antes que Ramblasque, el PERI Ferrocarril

Cambiamos radicalmente de tema, aunque seguimos en Logroño para dar salida al mensaje que nos deja Santiago sobre los nuevos sectores residenciales de la capital riojana. En su opinión, «el Ayuntamiento debería apostar antes por dar salida a las parcelas para vivienda del soterramiento para completar la ejecución del PERI Ferrocarril y la Fase 1 del soterramiento en lugar de impulsar la zona de Ramblasque, en donde todavía no se ha ejecutado nada». Dice además que de este modo «se recuperaría también, sino todo, una parte el dinero que las Administraciones han ido adelantando para pagar el soterramiento y en este sentido el Ayuntamiento tiene una deuda con todos los logroñeses que con nuestro dinero hemos contribuido a ello».

Escaso respeto a los pasos de peatones

Seguimos con otra queja que está siendo recurrente en la sección durante las últimas semanas. Como otros lectores antes, Enrique denuncia «el escaso respeto que parecen tener muchos conductores por los pasos de cebra. Van muy rápido y son ellos los que tienen que detenerse cuando hay un peatón que va a pasar, no al revés». «Por favor –pide– más precaución y cuidado, que está en juego la salud y la vida de las personas».

«Bienvenida» al centro de La Villanueva

Un vecino de avenida de Navarra da «la bienvenida» al nuevo centro de salud de La Villanueva. Recuerda que ha tardado en materializarse, pero «al final lo tenemos y los vecinos esperamos que nos dé un buen servicio». Además, añade, «es una dotación moderna donde va a trabajar mucha gente y un buen servicio para esta zona, que está algo degradada y necesita un empujón».

Pegotes para tapar baches en Logroño

Vamos ahora con un toque de atención para los encargados de arreglar los baches en Logroño. «Ya he visto en varios sitios –asegura este ciudadano– que para tapar un bache echan un pegote de brea que no alisan y sobresale por encima del nivel de la calzada, con lo que a veces el remedio es peor que la enfermedad. Parece que lo hacen con mala leche».

Qué pasa con Bosonit en el Casco Antiguo

Cerramos con un breve mensaje de un lector que pregunta «qué pasa con el proyecto de Bosonit en el Casco Antiguo».

... y La Guindilla «Hay otros lugares donde arrojar la lejía tras la limpieza»

El remitente de esta fotografía quiere mostrar su malestar por el vertido de lejía en un alcorque. «Hay otros lugares donde arrojar la lejía y el detergente cuando se limpia un portal. Hacerlo en un alcorque y acabar secando el árbol que está plantado no me parece ético. Luego se nos llena la boca hablando del medioambiente». «Un poco de cuidado y respeto no vendría mal», concluye.

