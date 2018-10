Tomás Santos se posiciona: «Mi apuesta clara es la de Bea» Miércoles, 24 octubre 2018, 09:54

«Soy heredera de Tomás Santos y de Manolo Sainz, alcaldes socialistas de Logroño, y de Jesús Urbina, aunque no lo llegase a ser». Beatriz Arraiz se presentó ante afiliados y simpatizantes como una socialista de cuna y, de hecho, contó con el apoyo del primero, con quien ya tuvo responsabilidades de gobierno del 2007 al 2011. Entraron abrazados al Moderno y Santos -Sainz no pudo estar por encontrarse de viaje- no escatimó elogios para Arraiz. «Mi apuesta clara es la de Bea por varios motivos: gestión brillante en el gobierno y oposición estupenda ahora... Leal al partido y a sus compañeros. La Alcaldía es posible y, además, vas a gobernar», pronosticó.