Estorninos, la sirena y las luces de Navidad, hoy en el Teléfono del Lector

Subida salarial en los funcionarios

El Teléfono del lector abre sección hoy con la respuesta de un vecino de Logroño a otro mensaje que se publicó aquí hace unos días sobre la subida salarial de los funcionarios. El logroñés dice en su llamada, a modo de contestación, que «está molesto por la subida, pero ya nos la bajaron un 15% hace unos años, que llevamos con el sueldo prácticamente congelado». A lo que añade la siguiente alternativa a modo de conclusión: «Si no, tiene una solución muy fácil, que es estudiar. Que estudie y se saque unas oposiciones».

«Ya estamos a vueltas con la sirena»

En la segunda llamada del día, se recoge la queja de una vecina sobre el sonido de la sirena que suena en la capital riojana. «No molesta», comienza en su mensaje. «Si vive aquí, se ha escuchado toda la vida. Y si ha venido ahora a vivir aquí, la sirena ya sonaba», explica. Por eso, añade lo siguiente: «Ya estamos a vueltas con la sirena, dejemos las cosas como están y preocúpense más de dejar la ciudad limpia, que no lo está, o de tener un buen comercio, que día a día lo estamos perdiendo». Asimismo, también hace mención a las campanas de Matute: «Aúpa la sirena de Logroño y aúpa las campanas de Matute, así que dejemos las costumbres».

La iluminación y la fuente en el Espolón

A modo de agradecimiento, una vecina de la localidad hace referencia a la fuente y la iluminación que hay en el Paseo del Espolón: «Quiero felicitar a quien haya puesto en marcha otra vez la fuente del Espolón, porque da mucho gusto pasar y ver los chorros por la mañana, por la tarde y por la noche, además de la iluminación». Sin embargo, en su llamada también aprovecha para hacer el siguiente llamamiento a los responsables de los jardines: «Tienen que protegerlos más, porque es una maravilla que no se valora lo suficiente. Esto en Inglaterra sería una visita obligatoria».

Las luces de Navidad en Logroño

«El cableado de la instalación de las luces navideñas se han puesto este año a escasos cinco días de la inauguración», comenta molesto este logroñés. Una situación, compartida por más vecinos, que para él es «rara» y de la que se hace la siguiente pregunta para poner fin a su mensaje: «¿Por qué si se incrementa la partida, tal y como decían, el resultado es este?», se pregunta ante la tardanza.

Los estorninos del parque del Carmen

Otra queja, esta vez de la suciedad que causan los estorninos en uno de los parques de Logroño, en concreto en el del Carmen. La llamante explica que «no hay quien pase ni cruce por el mal olor que generan. Es nauseabundo». Además, añade que «alguna vez pasa un camión o una furgoneta con unos palos para intentar ahuyentarlas, pero muy de vez en cuando». Por eso pide soluciones al Ayuntamiento de Logroño, y al mismo tiempo a la Asociación de Vecinos del Carmen, porque «es inaguantable y para los que estamos aquí es imposible abrir las ventanas del olor que hay». Asimismo, otro lector llama para quejarse sobre el mismo tema, pero esta vez en Avenida de Colón, por la Iglesia de San Pablo Apóstol. Él dice que «esta mañana era horrible pasar por allí, estaba toda esa zona y alrededores llena de los excrementos de esos pájaros. Es asqueroso».

El paso elevado de Sequoias

Se cierra sección con el agradecimiento de un asunto recurrente, el paso elevado de Sequoias. «Ya era hora de que lo arreglasen», concluye este lector.

... y La Guindilla Bancos «arrancados de cuajo» junto a la Casa de las Ciencias

La remitente de esta imagen nos lleva hasta el camino que va hasta la Casa de las Ciencias de Logroño, donde en la mañana del pasado domingo se encontró todos los bancos «arrancados de cuajo». «¿Qué clase de juventud estamos educando? ¿El salvajismo gratuito, que cada vez se ve más en nuestra ciudad?», se pregunta. «¿No encuentran mejor manera de divertirse? Es lamentable».

