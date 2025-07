Sin médico en Yagüe y ruido por los pisos turísticos: el Teléfono del Lector de hoy

La Rioja Viernes, 18 de julio 2025, 08:19 Comenta Compartir

Sin médico en el barrio de Yagüe

La primera llamada del día llega de un ciudadano logroñés cuyo mensaje hace referencia a la sanidad riojana, en concreto a uno de los barrios de la capital riojana: «Llevamos dos semanas sin médico en Yagüe, pido que pongan uno de sustituto ya, porque nos hace falta, por favor», reclama.

«Chapuzas» urbanísticas y tráfico

El siguiente remitente deja este mensaje: «Quiero agradecer al Ayuntamiento de Logroño que poco a poco vaya solucionando las chapuzas urbanísticas de regulación de tráfico que había alrededor de las estaciones de tren y autobuses». Sin embargo, también pide que se arregle «la peor de todas»: «Tienen que habilitar de alguna manera los giros a la izquierda que hay en el cruce de Vara de Rey con Duques de Nájera, porque si no hay que dar mucha vuelta para ir a los sitios. Es necesario algún semáforo o rotonda que gestione esos giros», subraya.

Mala gestión de la ludoteca de Lardero

«Quiero trasladar mi malestar con el Ayuntamiento de Lardero por cómo está gestionando la ludoteca del pueblo. Hasta el día 11 de julio no habían salido las listas, hay gente que tuvo la suerte de enterarse por el propio Ayuntamiento, pero no fue mi caso. Conmigo ni siquiera contactaron», explica. Además, menciona que «mandan a las ludotecas de Villapatro y Lardero indistintamente, pero hay veces que directamente nos echan». A esto añade que los motivos tienen que ver «con cuestiones de renta que no están verificando porque hay padres que estamos en reducción de jornada y han echado a los niños, y otros con negocios que sí les han aceptado». «Esto supone a las familias un gasto elevadísimo», concluye con molestia.

Ruido por motos y pisos turísticos

En esta llamada, un vecino de Logroño hace referencia a que «en la calle Gonzalo de Berceo hacen carreras a toda velocidad. Es una locura y no solo pasa en una o dos zonas de Logroño, sino que ocurre en varias».A esto apunta también que el tema de los pisos turísticos sigue igual. «Tengo al lado a uno y es horrible, además la dueña de ese piso no toma ninguna medida al respecto, incluso les anima a que hagan ruido y a los vecinos nos dice que tenemos envidia. Soy el presidente de la comunidad y he intentado poner remedio a esta situación de los pisos, pero no se toman cartas en el asunto por parte de quien o quienes corresponde, así que pido que esto cambie».

La calle de la Vía, en mal estado

«Quiero advertir sobre el lamentable estado de la Calle La Vía, la zona paralela a Duques de Nájera y detrás de Jesuitas. Se ha convertido en un vertedero ilegal con colchones, sillas, sofás... Además, su uso ahora es para botellones y trapicheos. Se ha avisado al Ayuntamiento pero sigue igual», explica este remitente.

Despoblación turística en el Alto Cidacos

Desde el pasado mes de marzo en pueblos del Alto Cidacos, como Arnedillo, Enciso, Navalsaz, Peroblasco, Munilla, etc., dicen sufrir «despoblación turística». La vecina de la llamada comenta que «es por culpa de la Administración regional». «Tras caer las piedras y cerrar el paso habitual que da acceso, el 25 de marzo la Administración consiguió un paso alternativo», explica con gratitud. Sin embargo, a día de hoy, la situación es otra: «Llevamos meses con el desvío opcional y necesitamos que la obra de acondicionamiento se realice lo antes posible», solicita.

... y La Guindilla «La estación de autobuses está hecha un asco»

«La nueva estación de autobuses está hecha un asco», afirma un lector. «Las imágenes de las telarañas en las ventanas del acceso principal evidencian la dejadez en la limpieza de una infraestructura nueva, de un entorno por el que transitan miles de personas todas las semanas (sobre todo, turistas). Es el primer impacto que perciben de Logroño al bajar del autobús», añade.

