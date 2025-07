El Teléfono del Lector

La Rioja Miércoles, 16 de julio 2025, 12:28 Comenta Compartir

Contaminación acústica en Logroño

Abrimos la sección con la llamada de un lector que se queja de que «dormir en esta ciudad con las ventanas abiertas, y hasta cerradas, es tarea difícil ente gritos de gente, arrastre de sillas y mesas en recogida de terrazas». Además, el lector también destaca el «infernal sonido de algunas motos» que hay en la ciudad. Para terminar la llamada dice que «no sé cuál puede ser la fórmula para reducir esta contaminación acústica», pero se imagina que lo mejor es una «sanción económica», sentencia.

Disgustados por el comportamiento de la policía local

Siguiendo con el tema de la llamada anterior, escribe una mujer de Logroño para contarnos que «es una auténtica vergüenza la policía local», ya que llevan «dos semanas en las que no disponen de agentes para venir a un domicilio a hacer una medición de ruidos provocada por un bar». La lectora se queja de que son «dos semanas soportando un ruido insoportable y en las que la policía da largas y que en ocasiones contestan al teléfono de malas maneras». Termina diciendo que «da vergüenza que siempre tengamos que aguantar los ciudadanos y quedarnos tan tranquilos».

Mensaje a las autoridades sanitarias

La tercera llamada del día llega de una lectora que quiere dejar un mensaje a las autoridades sanitarias. La vecina de Logroño dice que en «los bares, hoteles, taxis, tiendas de alimentación y otros establecimientos» cada vez es más común que haya perros en el interior de este tipo de establecimientos. Deja claro que «esto no puede seguir así» y que además, «no es capricho; no sólo es por higiene, es sobre todo por salud». Aconseja que lo ideal en que estos locales, ya sean públicos o privados, debería haber «una señalización de prohibición o permisividad de acceso». Con ello las personas que son alérgicas, como es el caso de la persona que escribe, «sabremos si podríamos entrar o no» o también «para que los dueños de perros no se molesten por la prohibición» declara. Por último, la mujer dice que «es un asunto de salud muy serio».

Indignación con el Ayuntamiento de Logroño

Llama una vecina de Logroño para declarar que está «indignada con el Ayuntamiento» ya que «este año no nos han enviado el aviso para pagar la contribución». Además, dice que «el agua y demás llegó tarde». La señora cuenta que cuando va al Ayuntamiento «hay dos chicas que atienden. Una criba y te envía a la otra» y continúa diciendo que «para pagar la contribución, por supuesto, con recargo. Tengo que hacerlo o bien por email o a través de un asesor». Finaliza la llamada diciendo que esto le «ha parecido demencial».

Aparcamiento en las piscinas de Huércanos

Un vecino de Huércanos llama para dejar un mensaje sobre que en las piscinas de este pueblo «que se inaguraron ya hace unos años, no hay ni una plaza de aparcamiento para dejar el coche». Además, aclara que alrededor de este recinto «no urbanizaron las zonas y no hay ni un sitio donde se pueda dejar un coche». Finaliza la llamada diciendo que «hay una finca particular que está llena de maleza y la podrían limpiar», para así «alquilársela al dueño para que se puedan dejar los coches».

Baños públicos en las fiestas de Huércanos

Quedan pocos días para las fiestas de Huércanos, unas de las más multitudinarias de la Rioja y María, una vecina de la localidad pide «encarecidamente» al Ayuntamiento que ponga urinarios portátiles «como en los festivales de otros pueblos». Considera que «es absolutamente asqueroso lo que pasa todos los años, con gente meando por todas las esquinas, con el riesgo que supone también para que se puedan producir agresiones sexuales». «Además», añade, «los dos únicos bares que tiene la localidad cierran con barras exteriores y no se puede acceder a sus baños, lo cual es totalmente ilegal». Opina que es «increíble como en un pueblo como Huércanos se puede permitir esto». Finalmente, reclama al alcalde, Roberto Varona, que «haga lo que tenga que hacer para que no se repita este año la situación de siempre».

Suciedad por las obras en el tramo de Avenida de Colón con Juan XXIII

La última llamada del día llega de una vecina de la calle Avenida Solidaridad en respuesta a «una noticia en el periódico en la cual dice una señora de la calle Cantabria que en Logroño hay calles de primera». La mujer dice que «no hay calles mejores que otras» y le aclara que «indiscutiblemente hay calles de diferentes niveles». La usuaria añade que «a la hora de pagar los impuestos, dependiendo en qué calle vives, pagas como calle de primera, de segunda o de tercera» y que entonces «los que se deben quejar, aparte de la señora que me parece estupendo que se queje porque hay suciedad en su barrio, somos los que pagamos de calle de primera y tenemos servicios de calle de tercera». Añade que «la calle de Avenida Solidaridad da asco verla» y que además, todos los vecinos están llamando por teléfono y «nadie viene a hacer una limpieza por esta obra». La lectora termina contando que la acera está llena de polvo por la obras que ha habido y que a ver si el Ayuntamiento puede ir al «tramo de Avenida de Colón con Juan XXIII y riegan la calle entera» porque «tenemos polvo para dar y retomar».

... y La Guindilla Hierbas demasiado altas en el parque San Miguel

«Así es como están casi todos los bancos del parque San Miguel», indica el lector, que envía la fotografía tomada hace pocos días. Las hierbas se encuentran «muy crecidas debajo de los bancos» y junto a los caminos peatonales. Esta es solo una de sus críticas, ya que también señala que «no han repuesto ninguno de los árboles que cortaron porque estaban secos».

