El Teléfono del Lector

La Rioja Domingo, 13 de julio 2025, 10:44

Las pegatinas del Casco Viejo

La sección de hoy comienza con una queja contra «las pegatinas que están poniendo en todos los portales del Casco Antiguo». La comunicante es también vecina del centro de Logroño, pero no está de acuerdo con las protestas, ni con «tener que limpiar las pegatinas de mi verja y mi portal de los que se quejan del ruido y la suciedad».

Una universidad para los riojanos

Continuamos con la llamada de una najerina que no entiende porque«la Universidad de La Rioja, en Enfermería, no suele dar preferencia a los riojanos». De cara al futuro, le preocupa que «los que no son de aquí se van a volver a sus ciudades cuando terminen de estudiar, mientras que los riojanos serán los que se queden».

Más limpieza en las piscinas de Cantabria

Una usuaria de las piscinas de Cantabria acude a esta sección para demandar mayor higiene en las instalaciones: «hoy en día Cantabria está súper sucio, jamás lo había visto así». La mujer se refiere también a «los pelos en el agua porque nadie se recoge el pelo con un gorro, a la gente que se baña sin pasar por la ducha y a la suciedad en los vestuarios». Por otro lado, aplaude la labor de uno de los socorristas, «un verdadero profesional, gracias a él Cantabria sigue adelante», asegura en el mensaje que ha hecho llegar a esta sección de quejas y opiniones de los ciudadanos.

Fin al problema del puente de Navarrete

El primer lector que realizó una llamada sobre el posible futuro puente para entrar a Navarrete vuelve a la sección para solucionar «el malentendido». Se disculpa por su falta de conocimiento. «No soy ingeniero, no puedo decir desde qué sitio se puede a hacer desde la carretera que va en paralelo a la autovía». Añade que utilizó como referencia la alfarería porque«toda la vida la entrada a Navarrete ha sido más o menos por ese punto». Además, quiere aclarar que cuando hablo de 58 millones «eran pesetas, no euros». Por último, pide que «se tenga en cuenta la contaminación de los 2.000 coches que realizan al mes el rodeo y que solucionen el tema los políticos».

Guardar silencio en los conciertos

Un vecino de Logroño quiso disfrutar el miércoles del concierto de su banda de música de Logroño favorita en el parque Gallarza. Un plan fallido a causa de la «falta de educación de dos matrimonios que no callaron durante todo el concierto».

Cartas que no llegan a Lardero

Un vecino de Lardero denuncia el «pésimo funcionamiento del servicio de Correos» en su localidad. Recurre a su propia experiencia para dar ejemplo del problema:«es la tercera vez que me llega una carta por correo ordinario con más de tres semanas de tardanza». Él mismo acudió a la oficina de Correos porque «esperaba algo urgente» y, asegura, «tenían un montón de cosas en la parte de atrás. El problema no es que no llegue, es que no se reparte».

Contenedores sin descanso en San Ántón

La última llamada llega desde la calle San Antón. Una vecina expresa su malestar sobre «el concierto nocturno que tenemos de ruido». Con cierta ironía describe como «el concierto comienza a las doce de la noche, que es la primera pasada;a las tres de la mañana vienen a por los de otro color y a las siete de la mañana terminan, ¿se pueden imaginar lo animada que tenemos la calle?». Solicita «una solución del Ayuntamiento» para frenar el ruido.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

La fotodenuncia de hoy se refiere a un semáforo que está situado en la calle José María Lope Toledo, de Logroño. Según explica el lector que remite la imagen, «está estropeado desde hace semanas». Y expone su deseo de que «la persona responsable de mantenimiento intente arreglarlo» porque, averiado, «puede resultar un peligro para los peatones».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.