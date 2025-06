La Rioja Logroño Jueves, 12 de junio 2025, 11:12 Comenta Compartir

La farmacia del San Pedro

«Recuerden que Logroño no es toda La Rioja». La primera llamada de hoy la protagoniza una vecina de Alfaro que el pasado lunes, Día de La Rioja, se desplazó en vano al Hospital San Pedro de Logroño desde este municipio de La Rioja Baja. «Quienes acudimos a esa farmacia es por obligación ya que se dispensan medicamentos que no hay en una farmacia normal. Al llegar al San Pedro nos encontramos con que no había servicio», explica esta alfareña. Considera que el hecho de que «sean fiestas en la capital no significa que tenga que serlo para todos los riojanos».

«No se ven ni las señales»

«Están las cunetas que no se ven ni las señales». Turno ahora para la llamada de un vecino de Logroño que denuncia el estado de la carretera del Cortijo. «La podrían limpiar un poco; las hierbas están tan altas que no se ve nada», comenta pidiendo la intervención del Ayuntamiento de la capital.

Los churros son un «servicio esencial»

Un logroñés considera que la venta de churros es «un servicio esencial», por lo que se pone en contacto con el Teléfono del Lector para denunciar que las churrerías no permanezcan abiertas durante la época estival. «No entiendo por qué se van todos los puestos de churrerías de la ciudad de Logroño cuando empieza el verano», comenta, para terminar su llamada mandando un mensaje al los responsables municipales. «El Ayuntamiento debe procurar mantener el abastecimiento público de churros durante todo el año», añade.

«Penoso estado» de los asadores de Ezcaray

En esta ocasión, la llamada llega desde Ezcaray. Una comunicante critica el «penoso, deprimente y lamentable estado de los asadores situados junto a la estación». Denuncia el «abandono» de unos asadores por los que «ningún operario municipal se ha acercado para dar una mínima limpieza desde hace meses». «Otros años no se encontraban en este penoso estado», concluye dirigiéndose al Ayuntamiento del municipio.

Metropolitanos cada dos horas

La frecuencia de los autobuses metropolitanos, el motivo de la queja de este lector. Vive en Logroño y trabaja en Fuenmayor, por lo que cada día coge este transporte. «Entresemana hay cada media hora, pero los festivos y los fines de semana, solo cada dos horas», explica. Esto supone un problema para él que afirma estar «vendido» cuando tiene que trabajar esos días. «Me parece excesivo, tendrían que pasar cada hora, como los urbanos», propone este lector.

Ruido «descomunal» en Puente Madre

Las obras de un colector situado cerca de Puente Madre, en Logroño, molestan a una vecina de la zona que se pone en contacto con el Teléfono. «Quisiera denunciar la situación que tenemos que sufrir los vecinos por las obras del colector, que genera un ruido descomunal», indica. Además, critica que «no se repetan los días festivos» y opina que «deberían haber planteado un estudio de viabilidad».

Enhorabuena a la Peña La Uva

La última llamada del día llega de un logroñés que desea «dar la enhorabuena a la Federación de Peñas de Logroño por devolver los conciertos al Muro del Revellín». En concreto, agradece a la Peña La Uva por haber traído a «Los Gandules, que siempre son un acierto», señala. «Enhorabuena y a seguir trabajando para San Mateo», anima a las peñas.

... y La Guindilla La «vergonzosa» imagen de la Cuesta de la Curruca

La fotodenuncia de hoy llega desde Calahorra y se refiere a la Cuesta de la Curruca. «A la vergüenza del estado de dicha calle, se une la vegetación con la que conviven sus vecinos. Podamos árboles de forma innecesaria, pero no tenemos tiempo para desbrozar dicha calle. Allí viven personas, es Calahorra, sin embargo el Ayuntamiento está ausente», critica un lector.

