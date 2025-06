La Rioja Miércoles, 11 de junio 2025, 10:56 Comenta Compartir

Gracias a la asociación Entre Ríos de Lardero

Empezamos hoy el día en el Teléfono del Lector con un agradecimiento de un vecino a la asociación Entre Ríos, de Lardero, «por las fiestas que nos organizó la semana pasada para los socios y el resto de gente». Según señala nuestro lector, «hacen las cosas muy bien y organizan de maravilla las actividades, quisiera darles las gracias de todo corazón».

Muchos camiones en la N-232 y la Ronda Sur

Trasladamos ahora el mensaje de una vecina de Alcanadre que viaja a diario a Logroño y que manifiesta su sorpresa por «la gran cantidad de camiones que se meten a diario por la circunvalación». La mujer considera que «ni Policía Local ni Tráfico hacen controles para comprobar que esos camiones cumplen la normativa. Los camiones grandes –recuerda– tienen que ir por la autopista y yo he visto camiones que van por la N-232 y no se meten por la AP-68 como deberían. Por favor, que se tomen en serio esto».

Tarragona como ejemplo en turismo

Otro lector nos quiere comentar «algo curioso» tras haber viajado a Tarragona estos días. He ido a la oficina de turismo y me han dicho que les han dado bastantes fondos Next Generation y que los van a cuidar al máximo para poner la ciudad a la altura de Mónaco... Vamos, igual que en Logroño». Y concluye: «Hay quien trabaja y hay quien no. Hacen falta ganas».

Cambio en la oposición de Secundaria

Seguimos con la queja de una opositora de las pruebas de Educación Secundaria que ha convocado la Consejería y que dice hablar en nombre de «otros muchos compañeros». Expone la mujer que creen que «la lectura debería ser eliminada porque si aprobamos la primera parte ya vamos a demostrar en la segunda nuestro dominio a la hora de defender la programación y la unidad. Deberían eliminar la lectura de la parte práctica y del tema porque en muchísimas comunidades no se hace y ahí es donde suspenden a muchísima gente porque influyen mucho los nervios».

Agradecimiento a la doctora Espeso

Félix recurre a la sección para secundar otra llamada anterior en la que su autora expresaba su agradecimiento hacia la doctora María Ángeles Espeso, del centro de salud Siete Infantes de Lara, en Logroño. «A mí –asegura– me atendió fenomenalmente, con un trato exquisito, es muy buena doctora».

No al arranque de viña

Saltamos al ámbito agrario de la mano de otro ciudadano que muestra su discrepancia con el arranque de viñas, en referencia a unas declaraciones recientes de ARAG-Asaja. «Las uvas –defiende– se pueden aprovechar, si no para vino con denominación, sí para hacer vino de mesa, que da tanto negocio como el otro, y también se pueden utilizar para hacer mostos, para vermú y hasta para cosméticos. Lo que no se puede hacer es tirar los racimos y dejarlos en las viñas para que produzcan plagas de mosquitos».

... y La Guindilla «Preocupante» mal estado de la pasarela del parque San Miguel

Coinciden dos lectores en una queja sobre «el preocupante mal estado» en el que se encuentra «la supertransitada pasarela» que une el parqueSan Miguel y la calle Duques de Nájera. Apelan «a quien corresponda para que se repare lo más pronto posible para evitar su total deterioro». Según detallan, la estructura está «oxidada» y en el suelo «las tablas se mueven».

