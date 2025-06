El Teléfono del lector

Mari Carmen llama desde Logroño para expresar su agradecimiento a la doctora María Ángeles Espeso, del centro de salud Siete Infantes de Lara. «Trató muy ... bien a mi madre en el domicilio, a pesar de que no era la médica que le correspondía. Quiero que se sepa que la atendió con una gran humanidad. Un diez para la doctora Espeso. Incluso al día siguiente me llamó para ver cómo estaba mi madre», dice.

El suplemento del vino, «una maravilla»

El suplemento del vino '100 años de DO Rioja' publicado el viernes 6 de junio por este periódico con motivo del centenario de la Denominación de Origen Calificada Rioja, le ha encantado a Francisco. «Es una maravilla», dice el lector, pero le ve «una única pega que siempre la digo: el tamaño tan grande de la publicación. ¿No se puede hacer más pequeño, a la mitad, para poder guardarlo?» en la estantería.

Declarar en el IRPF las ayudas a la vivienda

Desde Alesón llama Luis para hablar sobre las ayudas del Gobierno riojano a los jóvenes menores de 40 años para comprar viviendas en municipios de menos de mil habitantes y fomentar así la población en núcleos rurales y localidades más pequeñas –el denominado Plan Revive–. «Pedí la ayuda y como cumplía los requisitos me concedieron 25.000 euros, por lo que estoy muy agradecido, para invertir en la hipoteca del piso que compré o en hacer reformas. Pero ahora en la Declaración de la Renta he de pagar 10.000 euros que no tengo porque los invertí en la hipoteca. He tenido que pedir un préstamo personal para pagar a Hacienda. Así que a los señores del Gobierno que se cuelgan medallas por dar ayudas a los jóvenes para acceder a la vivienda les digo que el dinero que te dan por un lado te lo quitan por otro».

«Maltrato verbal» en un autobús urbano

Una lectora relata la situación que vivió el 5 de junio por la tarde. «Tomé el autobús urbano. Corrí con mi nieta en brazos para alcanzarlo antes de que partiera, mientras mi madre se quedó esperando a que el semáforo cambiara para poder cruzar con el cochecito. Le pedí al conductor que nos abriera la puerta por favor para subir, a lo cual accedió. Cuando quiso cerrarla, le pedí que esperara unos segundos más, ya que mi madre venía detrás. En ese momento, (el chófer) comenzó a gritarme, diciendo que había perdido el semáforo en verde por mi culpa y que no tenía derecho a darle órdenes. Alzó la voz de forma agresiva repetidas veces, lo que provocó que mi nieta se asustara y comenzara a llorar. Mi madre también se puso muy nerviosa. Ante esta situación, le comuniqué que me bajaría en la siguiente parada, ya que no podía tolerar que me siguiera gritando durante todo el trayecto. Fue entonces cuando me exigió que le pagara antes de bajarme, a pesar de que el autobús no había avanzado ni una sola parada. Al pagarle, me indicó que debía bajarme y yo le respondí que no iba a pagar para simplemente bajarme, y que me quedaba. El conductor continuó gritándome cosas que ya ni siquiera pude procesar, por la angustia de ver a mi madre y a mi nieta tan afectadas».

Arco de San Bernabé y banderas de EspañaL

Elena telefonea desde Logroño para expresar su opinión sobre el arco de San Bernabé colocado al comienzo de la calle Portales. «En la cúspide del arco hay cuatro o cinco banderas de España y solo una de La Rioja. No me parece adecuado que para celebrar el patrón de la ciudad y el Día de La Rioja haya cuatro o cinco banderas de España. Ya es suficiente con la grandona que hay en avenida de la Solidaridad», dice en su mensaje.

Una revisión para la fuente del parque de Los Cedro

Ampliar

Ahora que ha llegado el calor un lector quiere recordar el estado de una fuente. «Así se encuentra desde hace años, que no meses, la del parque de Los Cedros, en la calle Piqueras, en Logroño», indica. El lector pide que «tenga un mantenimiento», que la limpien y la adecenten, ya que es una pena que esté sucia la piedra, se le acumule la basura y que el grifo esté oxidado.