La jornada empieza hoy en el Teléfono del Lector con «el robo de flores que se está produciendo en el cementerio municipal» de Logroño, denuncia ... una vecina de la ciudad. La mujer expone que «resulta muy doloroso encontrarnos con que las flores depositadas han sido sustraídas». Este tipo de actos, añade, «son una falta total de respeto y sensibilidad hacia quienes estamos de duelo» y termina pidiendo al Ayuntamiento «más vigilancia en el cementerio para evitar que estos hechos continúen ocurriendo».

Que siga la protesta por Santa Teresita

«No hay que dejar pasar el asunto de Santa Teresita», señala otro lector tras unos días en el que este tema ha dejado de estar presente en los medios de comunicación. El comunicante cree que «no hay que dejar de hablar de ello, porque eso es lo que quiere el señor obispo, que el asunto se calme, se tranquilice y cuando ya la gente se haya olvidado, dar el movimiento», es decir, que Santa Teresita deje de ser parroquia como lo ha sido hasta ahora.

Sin pagar las ayudas a autónomos societarios

Otro ciudadano dirige una pregunta al Gobierno regional respecto a las ayudas a los autónomos anunciadas por el Ejecutivo: «Quisiera saber cuándo van a resolver las ayudas a los autónomos societarios en La Rioja. Me consta que los autónomos de otras características las han cobrado en un plazo en tres a cinco semanas, pero en nuestro caso llevamos dos meses y no sabemos nada de la ADER». El lector considera «que no es normal que no se sepa nada, ni si están bien los papeles, nada de nada».

Felicitación a una conductora de autobús

Vamos ahora con una felicitación dirigida hacia una conductora de la línea 10 de autobús de Logroño que, según la autora de la llamada, se llama Begoña. «Se ha portado muy bien con una familia que iba con un señor en silla de ruedas y les ha explicado muy bien cómo tenían que subir, bajarse, colocarse... Ha sido impecable. Nos ha despertado admiración a los viajeros que íbamos en el autobús», asegura la viajera.

La ciudad deportiva y jugar en la UDL

El siguiente comunicante se pregunta «para qué queremos una ciudad deportiva como la que está haciendo Félix Revuelta, que está muy bien, cuándo nuestros futbolistas no quieren fichar con la UDL» y alude en este sentido a un reciente fichaje de un joven riojano por parte de la Real Sociedad. El hombre considera que «para que los chavales quieran jugar con la Unión Deportiva Logroñés hay que darles algo más que un segunda B». «Las casas –añade– se empiezan por los cimientos desde abajo, no desde arriba».

Sobre las sanciones anuladas a The Hangar

Un logroñés dice estar «sorprendido» tras leer en nuestro diario que la justicia ha anulado unas sanciones a la discoteca The Hangar porque las mediciones de la Policía Local contenían deficiencias. «Eso dice mucho de la profesionalidad, la preparación y las ganas de nuestra Policía Local... Cero», se queja antes de señalar: «Y ahora quién paga todo esto».

Varios colores para el traje de Logroño

El mismo ciudadano de la llamada anterior propone que el traje tradicional que el Ayuntamiento quiere promocionar «no tenga un único color». «Que haya un único modelo de traje, sí, pero que se pueda variar el color, tanto en hombres como en mujeres», defiende.

... y La Guindilla Un carril bici que devora el césped y bloquea las salidas al parque

Un vecino de Logroño, alerta de la «chapuza que se está perpetrando» en el parque de La Guindalera. Como muestra en la imagen, se está construyendo «sin aviso ni consenso» un carril bici que elimina buena parte de la zona verde ya consolidada, discurre contra una pared y bloquea la salida de varias urbanizaciones.