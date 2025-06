La Rioja Lunes, 2 de junio 2025, 07:17 Comenta Compartir

«Hay que predicar con el ejemplo»

El Teléfono del Lector de este lunes comienza con la llamada de una mujer que participó el pasado día 29 en la fiesta que se celebró en Las Norias con motivo del fin de curso del programa municipal para mayores de 65 años 'Vida sana'. «Y quiero darle un par de tirones de orejas al Ayuntamiento de Logroño o a los organizadores del evento», señala la remitente. «El primero es porque el servicio se sirvió en platos de plástico y el segundo es porque, a la hora de recoger, papel y plástico acabaron en el mismo cubo de basura», añade. Ante estas circunstancias le pide al Ayuntamiento que «predique con el ejemplo» en esta cuestión. «Porque luego nos mandarán propaganda para decirnos que reciclemos», finaliza.

Un paso «muy estrecho» en Logroño

El siguiente lector también es de Logroño y quiere denunciar una situación «incomodísima» que lleva «muchos meses» produciéndose en la avenida de la Solidaridad. «Justo donde se concentran las paradas de autobuses urbanos y metropolitanos», apostilla. Cuenta el remitente que a esa altura se halla un contenedor de obra que ocupa «el 80% de la acera» y que hace que el espacio para transitar resulte «muy estrecho» para los viandantes. «¿No le preocupa al Ayuntamiento de Logroño la ocupación del espacio público de la ciudad?», se pregunta este vecino de la capital riojana para acabar.

«La sanidad es lo más importante»

Este tema es recurrente en el Teléfono del Lector. Llama una mujer que se pregunta «qué están haciendo los políticos de la región con la sanidad riojana». Tras esa cuestión, ella misma responde que «se está desmantelando» y recuerda que «no todo el mundo tiene dinero» para acudir a lo privado. «¿En qué se están gastando el dinero?», vuelve a cuestionarse la remitente. «La sanidad es lo más importante y no hay porque se tarda entre cuatro y seis meses en que te den cita para un especialista», lamenta.

Un mes sin cita con el médico

Contacta con la sección un lector que quiere contar su experiencia a la hora de pedir cita con su médico. «La pido hoy, 30 de mayo, y no me dan fecha ni siquiera para el 30 de junio», se queja. «En un mes no me recibe, ¿y dicen que la sanidad va bien?», remata su queja.

En contra de 'La familia de la tele'

Una lectora se pone en contacto con esta sección para expresar su malestar con la emisión del programa de Televisión Española 'La familia de la tele'. «Me parece vergonzoso que en una televisión pública salgan estos personajes (cita a Kiko Matamoros o María Patiño, entre otros) que son parásitos de la sociedad», finaliza.

Enhorabuena al balonmano riojano

La sección de hoy concluye con una felicitación. La que realiza un lector al balonmano riojano. «El Grafometal se ha salvado y el Ciudad de Logroño está haciendo una temporada estupenda después de haber empezado un poco mal», cuenta. «Es un deporte que nos da muchas alegrías», sintetiza el remitente.

... y La Guindilla Árbol que se inclina en el parque Santa Juliana

Un vecino de Logroño nos cuenta que «detrás del portal de la calle San Millán en el número 24 en el parque Santa Juliana hay un árbol que se está inclinando hacia el edificio con el peligro que ello conlleva. El terreno también ha cedido haciendo que la pérgola de alrededor corra peligro de derrumbarse. Se avisó al Ayuntamiento y aún se espera una solución».

