La Rioja Sábado, 24 de mayo 2025, 11:27 Comenta Compartir

Baches en avenida de Madrid en Lardero

Iniciamos hoy el Teléfono del Lector con una queja por el «mal estado del firme en el último tramo de avenida de Madrid, en Lardero, una vez pasada la rotonda de la carretera de Alberite». Según dice el comunicante, «la calzada está muy agrietada y ha aparecido ya algún agujero que resulta muy molesto si se atraviesa con el coche». Añade que la vía «ya va necesitando un arreglo después de muchos años sin tocar».

La LR-482, «olvidada» en Calahorra

Seguimos con los baches, en este caso los que dificultan la circulación en la carretera LR-482 que va de Calahorra a la aldea de Murillo y sobre la que publicamos ayer un reportaje en estas mismas páginas. «Es vergonzoso cómo está la calzada, la han dejado olvidada durante mucho tiempo y hoy resulta incomodísimo circular por ella, cuando somos muchos los que pasamos por ella», nos comenta el autor de la llamada.

Más información sobre este tema.

Queja de un usuario del Metropolitano

«Llamo desde Navarrete y el motivo de mi llamada es mostrar mi malestar, mi sorpresa y mi indignación ante la supresión por parte de la empresa del transporte metropolitano de las paradas de autobuses entre el Hospital San Pedro y el Arco. ¿Qué sentido tiene el transporte metropolitano si no circula por el centro de Logroño? Que alguien explique si lo que pretenden que la gente coja el autobús en lugar de este servicio y en lugar de su coche que supriman todas las paradas del centro de Logroño. Me parece ilógico», censura.

Solidaridad con Santa Teresita

Llama el lector para firmar como muestra de solidaridad con la iglesia de Santa Teresita. De momento se recogieron firmas el fin de semana pasado. Fue el primer fin de semana que lo hacían. Una forma de poder informarse sería pasar por el templo en horario de misas y preguntar al párroco.

Más información sobre este tema.

La vocación se está perdiendo

Dedica el lector su leyenda al profesorado, en concreto al profesorado. «Hace años la mayoría que se convertía en maestro lo hacía por vocación profesional y porque le gustaban los niños. Eso suponía formar tanto a los preparados como a los vagos. Había vocación y dedicación. Más o menos, pero había», narra. Sin embargo, –expone–, «hoy en día la vocación profesional casi no existe, pero ni en enseñanza ni en lo demás. Hoy prima el puesto de trabajo y pare usted de contar. Pero aquí se trabaja con niños, no es madera ni piedra ni metal», razona antes de acabar pidiendo a los gobiernos que mimen el sistema educativo. Los profesores también tienen su culpa: no se puede dar un aprobado general, es nefasto ni inflar las notas de los alumnos. Animo a los buenos profesores a trabajar por unos niños que a la larga se lo agradecerán».

Gracias por levantar la parroquia

Llama orgullosa de pertenecer a la parroquia el Buen Pastor. «Somos una parroquia pequeña de barrio, pero muy orgullosos y da las gracias al párroco don Maxi García por levantar esta parroquia y por traer el coro de Madre Covadonga. Estáis levantando esta parroquia. Muchísimas gracias».

Igual no es la mejor hora para pintar

Para acabar, denuncia el lector que un jueves a las 14.25 de la tarde no es el mejor momento para pintar los pasos de peatones en Carmen Medrano. «El caos que hay aquí es tremendo. No es la primera vez que ocurre», critica.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla Pocas aceras y las que hay, «llenas de barro y suciedad»

Ampliar

Un lector nos envía esta imagen para solicitar una solución para la calle Rosa Chacel de Logroño. «Apenas hay aceras y en una de las pocas que hay, está llena de barro y suciedad por puro abandono», asegura antes de apuntar que «cada vez que llueve se llena de lodo y no se limpia». «Creo que no costaría tanto habilitar unas aceras dignas para poder transitar con seguridad».

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.