El Teléfono del Lector

«Vino como obsequio»

La primera llamada del día llega de un aficionado a la lectura que «no está de acuerdo» con la idea que ha tenido una librería riojana en el día de San Jordi. «Si comprabas un libro, te regalaban vino. No fomentemos el alcohol y no mezclemos temas porque leer es muy gratificante y no pinta nada un Rioja como obsequio», explica la lectora. Respecto a la relación de los más jóvenes con esta sustancia considera que «los niños no deben ver como algo natural el hecho de asociar un libro con la bebida».

Barrio de Bodegas de Entrena

En esta ocasión, la llamada llega desde Entrena. Un vecino se pone en contacto con el Teléfono para denunciar el «desastroso estado de una de las calles del Barrio de Bodegas». Critica que «nadie haga nada» mientras que «este patrimonio etnográfico de nuestros pueblos se pierde». Manda un mensaje a la Administración considerando que «el Ayuntamiento y el Gobierno de La Roja deberían poner su empeño en salvar esta zona».

«Los coches traen luces direccionales»

El Teléfono recibe el mensaje de una lectora que desea «hacer un llamado de atención a todos los conductores de vehículos públicos y privados». Utiliza la ironía para criticar el mal uso del alumbrado intermitente comentando que «los coches traen unas luces llamadas direccionales y los usuarios las llevan de adorno o como extra».

Un monumento por otro

Un riojano leyó el pasado viernes la publicación de este diario sobre el estudio realizado por la Universidad de Murcia y que estima que el 15% del PIB de la región lo ocupa la economía sumergida, algo que le «desagrada sobre manera». Por ello, propone un cambio en la rotonda del cruce de la avenida Club Deportivo con República Argentina, en Logroño. Desde febrero de este año, esta glorieta alberga el Monumento al Empresario, un homenaje que a este lector le gustaría que fuera «retirado inmediatamente porque no se lo merecen». A cambio, considera que se debería «reconocer la memoria de las personas que han muerto en accidente de trabajo».

La Fombera, una «zona arqueológica»

Un vecino de Logroño quiere «recordar» que el Centro Tecnológico de La Rioja La Fombera «fue una finca de Espartero y que en la Ribera izquierda del río Iregua se encontraron restos romanos y celtíberos». Aprovechando estas características, plantea la posibilidad de «que sea una zona arqueológica» y pide al Ayuntamiento y al Gobierno de La Rioja que «esté pendiente de esta zona».

Bicicletas «muy mal estacionadas»

El estacionamiento de bicicletas «en los bancos de Logroño» por parte de algunos riojanos preocupa a un vecino que recuerda que «están para sentarse y no para aparcar, muy mal por cierto, las bicis de los chavales».

Aceras «ocupadas por padres y carritos»

La última llamada de hoy la protagoniza un trabajador logroñés que está «harto de tardar varios minutos más en llegar» a su puesto. «Vivo en el centro de Logroño y para ir a trabajar tengo que pasar por la calle Galicia y por Duquesa de la Victoria a primera hora de la mañana», explica. En estas calles se encuentran los colegios de «Agustinas y Duquesa donde los padres de los críos ocupan toda la acera impidiendo el paso de los peatones». Pide una solución y «sobre todo, más sentido común»

... y La Guindilla Torceduras de tobillos y caídas en La Guindalera

La Guindilla de hoy nos conduce de nuevo a un parque infantil logroñés, en esta ocasión, al del barrio de La Guindalera. Un lector denuncia «su deterioro». «El suelo está encogido y roto y hay huecos en los que entran los pies de los niños, que ya han sufrido torcerduras de tobillo por estas grietas enormes o huecos. La superficie está dura y no amortigua las caídas», avisa.

