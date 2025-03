El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Sábado, 29 de marzo 2025, 11:28 Comenta Compartir

Pide al alcalde más implicación en el tren

El día empieza hoy en la sección con un logroñés que dice sentir «mucha envidia por los habitantes de Vigo porque su alcalde pelea como un jabato por los intereses de la ciudad. A veces podrá estar equivocado, meter la pata, pero nadie le puede negar que lucha como un jabato». Y pone el ejemplo de la exclusión de Vigo de las sedes del Mundial 2030, un tema por el que el alcalde ha peleado con uñas y dientes. El lector afirma que ya le gustaría que el alcalde de Logroño actuara igual, especialmente en el tema de las comunicaciones. «Estamos –dice– absolutamente abandonados y ninguneados por Renfe, por Adif, por el Ministerio... Nos han prometido que iba a haber un nuevo tren a Madrid por Miranda, otro por Zaragoza, pero no ha llegado ninguno. Y en autopista hemos tenido que esperar hasta 2026 para eliminar el peaje. Y todo esto parece que no va con el alcalde. Yo creo que cuando elegimos un alcalde es para que pelee, como el de Vigo».

Molesto por las citaciones médicas

Cambiamos comunicaciones por sanidad llevados por una queja sobre la demora en las citas médicas. El mensaje que nos deja su autor es el siguiente: «He pedido cita con el médico de Atención Primaria y la primera fecha que me otorga la web es dentro de ocho días. Si acudo al servicio de Urgencias, me contestan que estoy saturando dicho servicio y que tenemos que acudir a Primaria. Entonces, ¿cuál es la solución que tenemos? Ir a un médico privado».

Normas veterinarias que dañan al ganadero

Otro comunicante quiere poner de relieve «el problema que tienen los ganaderos con el tema de las medicinas». Según dice, «hasta los mismos veterinarios se están rebelando y están medio en huelga. Si están enfermas las reses, hay que aplicar las medicinas tolerables en el momento que toca, no después de miles de pruebas, de tal manera que puede morirse la res cuando se dé el visto bueno a la prueba». De este episodio extrae la siguiente conclusión: «En España tenemos un problema y es que la legislación en ocasiones es nociva para un campo de producción, en este caso el ganadero, que es necesario para alimentar a la población».

Mejor para salud el dinero de Valdezcaray

Lucía se refiere a la inversión de 6 millones de euros que el Gobierno va a realizar en Valdezcaray y plantea «si no sería mejor destinar ese dinero a sanidad o a educación y más ahora que cae poca nieve y parece que vamos a inviernos cada vez con menos nieve y posibilidad de practicar esquí».

Sin aparcamiento en la Villanueva

El aparcamiento en los centros de salud preocupa a nuestra siguiente lectora. Según dice, ni como usuaria que era del Rodríguez Paterna ni ahora que le han trasladado a la Villanueva está contenta porque cuando acude no tiene donde aparcar. La mujer argumenta que «son centros de salud a los que va gente con dificultades para andar o van en sillas de ruedas o con bastones y además hay gran cantidad de personas mayores y no podemos ir con coche para llevar a nuestros familiares porque no se puede aparcar. Es una falta de visión de lo que es un paciente y de lo que puede necesitar».

Demora para sacar sangre en el Carpa

Otra logroñesa se queja de que el personal del Carpa «tardara una hora en extraer sangre a cinco personas», expone tras haber acudido a las instalaciones sanitarias. «Fui sin desayunar y me tuve que ir de aburrimiento después de casi una hora y media», afirma con enojo la comunicante.

... y La Guindilla Petición para que «salga agua para los perros en La Ribera»

El lugar mostrado en la foto se ubica en el parque La Ribera de Logroño. «Es un espacio de esparcimiento canino –que está muy bien– pero en el que no sale agua. Si la situación fuese al revés, los perros podrían meterse y salir limpios, incluso beber cuando tengan sed», dice la ciudadana. Por esa razón, pide que se haga algo. Tal y como está «se forma barro, hay hoyos que causan esta situación», termina.

