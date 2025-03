El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Jueves, 27 de marzo 2025, 09:09 Comenta Compartir

Velocidad en la avenida del Prior

La primera queja de hoy tiene que ver con la avenida del Prior, dirección campus universitario. El lector señala que «pasan los coches a unas velocidades terribles. Donde empieza la calle Prior, en la rotonda de la plaza de toros, va a haber algún día un accidente mortal. Lo llevo viendo varias veces. Tendrían que poner el paso de cebra mucho más arriba porque la gente que entra a la rotonda a tope no respeta y no lo ven. Si lo ponen más lejos, pueden llegar a frenar. Tendrían que poner radares y pasos de cebras elevados. Si no, habrá muertos».

Los excrementos de perro en las calles

«Los parques infantiles son ahora el pipicán del siglo XXI. Lo podemos ver en el parque Santa Juliana donde se los excrementos de perro son algo normal en el suelo en la zona de los juegos de los niños», alega una comunicante. Otro lector aborda la misma cuestión aunque en la calle Ronda de los Cuarteles. «Aquí, a las 11.00 horas, te puedes encontrar con un excremento de perro según sales de casa. Nos saldría gratis la limpieza si pusieran multas ejemplares y resultaran efectivas. A cien metros de este excremento hay un espacio canino impresionante. Tanta desidia...».

Una cita con el fisio ocho meses después

La lectora que acude a esta sección afirma que está «indignada con la sanidad pública porque hoy, 25 de marzo, llaman a mi marido para citarlo para el 31 de marzo para el fisioterapeuta para una cita que se solicitó el 15 de julio del 2024. Hace 8 meses y llaman ahora, cuando a mi marido no le quedó otro remedio que ir a un fisioterapeuta privado porque no podía espera meses con dolores y de baja, con lo que eso supone económicamente para un obrero. Da pena y rabia que la sanidad pública nos abandone así. Mi indignación no es con los profesionales, que hacen su trabajo lo mejor que pueden. Ya sabemos todos quienes son los responsables de que los pacientes muramos intentando conseguir una cita con los especialistas».

Un vado en el que se aparca siempre

Un vecino de la calle Benemérito Cuerpo de la Guardia Civil relata que hay un vado del Mercadona en su calle y siempre está ocupado por los mismos coches. «Creo que en los vados no se puede aparcar, pero a la gente de mi calle le da igual y al Mercadona también. Soy un vecino que pagó dos plazas de la ORA y me parece vergonzoso. He hablado con la Policía Local y ni caso, no va con ellos. Este vado está utilizado todo el día y los fines de semana por el mismo coche. Muchas gracias de antemano y espero que se arregle. Si tuviera el wasap del Ayuntamiento les mandaría los mismos comentarios».

Más residencias públicas de calidad

La llamada tiene como fin reclamar a «estos políticos que tenemos en España» que se preocupen de que «haya residencias públicas y de calidad». «Hay muchas personas mayores y se necesitan residencias públicas de calidad, no las subvencionadas que no cuidan a las personas y sus responsables se hacen ricos con lo que les pagan los residentes y el Gobierno», termina la mujer.

Aparcar en la zona del Hospital de La Rioja

La última reclamación de hoy tiene que ver con el aparcamiento en el Hospital de La Rioja. «Somos trabajadores y tenemos que ir una hora antes para poder aparcar y llegar al puesto. El otro día llegamos tarde por no encontrar sitio. Al abrir La Villanueva esta zona está mucho más concurrida. Hay supervisores y médicos con permiso para poder aparcar y estamos descontentos».

... y La Guindilla Un arreglo para el camino de La Hermosilla

A los riojanos les preocupa el mal estado de los caminos de algunos municipios. En este caso un lector nos sitúa en Albelda. «Estoy en el de La Hermosilla y este, como otros, parece un pantano cuando llueve», indica. Se refiere el ciudadano a los socavones que en este caso acumulan agua y que hay que evitar cuando se pasa por allí en coche o andando. Pide su arreglo.

