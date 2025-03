El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Miércoles, 26 de marzo 2025, 08:20 | Actualizado 09:20h. Comenta Compartir

Las sillas de ruedas en Sagasta

La primera llamada de la sección llega desde Logroño. La efectúa una vecina que necesita una silla de ruedas para desplazarse y que pone de manifiesto las dificultades que encuentra al pasar por la recientemente reformada calle Sagasta. «Ha quedado muy turística y muy bonita, pero invito al alcalde y a los concejales del ramo que se den una vuelta y vean cómo en ese tipo de adoquines la silla se convierte en una máquina vibratoria», explica. «Vibra hasta el último pelo de la cabeza y las personas que tienen problemas de espalda no pueden pasar por ahí», añade. Para acabar, la vecina asegura que esta problemática se da tanto en Sagasta como en otras vías de Logroño y pide a los responsables políticos que «piensen un poco» en la gente que se halla en esa situación a la hora de acometer obras similares.

«Meaderos» en la calle Portillejo

La siguiente llamada también se hace desde Logroño. La envía una vecina de la calle Portillejo que quiere denunciar «los meaderos de perros» que hay junto unos contenedores de esa vía. «A ver si pueden poner un poco de piedra o algo porque creo que vamos a coger el tifus», concluye.

Cinco días sin limpiar excrementos de perro

No nos movemos de la capital riojana y continuamos hablando de los perros y sus necesidades. Llama un vecino que asegura que «desde el pasado viernes» hay un «pedazo de caca de perro» junto al portal 26 de Duques de Nájera. «Siempre será una vergüenza que los dueños dejen eso ahí, máxime cuando pagan justos por pecadores, porque al final se mete a todos en el mismo saco y eso no es justo», admite. «Pero aún más grave es que el servicio de limpieza no haya pasado por esta calle durante cinco días», remata. Para acabar su llamada, el remitente tiene un mensaje:«Luego queremos salir bien guapos en la foto cuando inauguramos una calle nueva pero lo importante dejamos que pase por alto».

«Mejor uso» del autobús al San Pedro

Una vecina de Albelda de Iregua contesta la llamada que apareció ayer en esta sección y que calificaba como «un quebradero» aparcar en el entorno del Hospital San Pedro. Para mejorar esa situación, la remitente tiene una sugerencia. «Que se haga un mejor uso de la línea del autobús urbano que deja en la puerta del hospital y que tiene una frecuencia de quince minutos», enumera. «Es cierto que habrá gente que necesite ir en coche, pero no toda la que allí acude, y con solo un ocupante en cada vehículo; es imposible que todos queramos aparcar cerca y con fluidez», finaliza.

Baldosas inestables «por todo Logroño»

Acabamos el Teléfono del Lector de hoy con la queja de una vecina de Logroño tras varios días de lluvias en la capital. Lamenta la remitente «la gran cantidad de baldosas inestables» en las calles de «toda la ciudad» ya que, por culpa de ese estado, llega todos los días a casa con las medias y los bajos de los pantalones mojados. «Tengo que ir haciendo eses por las calles para evitar pisar esas baldosas porque algunas ya sé dónde se encuentran», cuenta para pedir después «un arreglo global» del firme.

... y La Guindilla Un alcorque que es «un socavón» en la calle El Coso

«Ni una planta ni un árbol», se lamenta el lector que envía esta imagen. «Solo queda un buen socavón con el peligro que ello conlleva», apunta y se refiere a la posibilidad de caídas y tropiezos si introduces distraído el pie en él. Describe el ciudadano este alcorque que ha quedado en la logroñesa calle El Coso con tubos y una especie de tela, junto al centro de salud de La Villanueva.

