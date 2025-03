El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Martes, 25 de marzo 2025, 09:18 Comenta Compartir

Agradecimientos al Hospital Provincial de La Rioja

«Queremos agradecer toda la atención recibida en el área de geriatría y pluripatología de este hospital de Logroño durante el tiempo que ha estado un familiar. Han sido muy profesionales, con muy buen trato y cariñosos», comenta la lectora en la primera llamada del día.

Aparcar en el Hospital, «un quebradero»

Nos quedamos en la zona e incluso en el mismo centro hospitalario pero esta vez con una llamada de atención. El comunicante quiere expresar su queja por los problemas para aparcar en el Hospital de La Rioja, tanto para los trabajadores como para los familiares de los pacientes. «Hay algo de espacio interior que podría acondicionarse para tal uso o, cuando menos, dar una vuelta al asunto pues a día de hoy es un auténtico quebradero de cabeza», dice para añadir que «la Administración debería hacer algo al respecto».

¿Jornadas de poesía o de conferencias?

Nuestro siguiente lector asegura haberse «quedado de piedra» al enterarse de la sustitución de las Jornadas de Poesía en Español «por una serie de conferencias», comenta en referencia a las I Jornadas Logroño Poético (presentadas ayer). Argumenta que tanto él como otros muchos ciudadanos son aficionados a la poesía gracias a aquellas jornadas, un ciclo «que nos fue educando el gusto y afinando el oído a otros acentos del español». E insiste. «No quiero conferencias, quiero seguir disfrutando de poesía diferente, de lecturas especiales y de la presencia de poetas en Logroño, lo que hace que me sienta orgulloso de vivir en esta ciudad».

Más información sobre este tema.

«Sigue habiendo perros sueltos»

La tercera llamada del día deja la siguiente petición: «Estaría bien que se vigilasen más los parques, porque sigue habiendo muchos perros sueltos en ellos y considero que es peligroso para la gente que camina o corre por esa zona. Además de la orina y las heces». Es más, otra ciudadana, María José, opina que en algunas zonas debería haber patrullas de forma permanente para vigilar que se cumpla la ordenanza municipal: «A mi hijo le dan pavor los perros y no puede estar tranquilo ni en el parque».

A oscuras por la calle Blanco Lac

Seguimos en Logroño para atender la llamada de un vecino de la calle Blanco Lac de la capital. Denuncia este logroñés que en la mencionada calle «no hay farolas ni luz». Dice este lector que no entiende «por qué no se puede poner luz en las fachadas de los edificios donde no hay farolas» y cuenta que si no dejan la luz del portal de su casa encendida no ven «ni para meter la llave». «Los que no vivimos en la Gran Vía o en el Espolón también necesitamos luz. Por favor, necesitamos una solución ya», ruega este vecino.

Tremendas balsas y charcos por las lluvias

José Ignacio se muestra indignado por la cantidad de balsas que se forman en las calzadas de Logroño cuando llueve. Dice este vecino que entiende que a veces el terreno no es capaz de drenar todo el agua, pero «lo que no es de recibo –cuenta– es que con cuatro gotas se anegan carreteras y rotondas». «En la rotonda del campo de Las Gaunas y en la de la gasolinera es constante este problema», reprocha. Y agrega que en muchas calles de Logroño se crean «unos charcos tremendos porque las alcantarillas están taponadas». «Deberían vigilar más el mantenimiento de estas vías porque nos va la seguridad en ello», apunta el lector, rotundo en su mensaje.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla «¿Qué personas disfrutan ensuciando el IES Sagasta?»

Ampliar

El remitente de esta fotografía quiere evidenciar su malestar por el estado en el que se encuentra el IES Práxedes Mateo Sagasta, que está lleno de grafitis. «¿Qué tipo de personas disfrutan afeando y ensuciando las paredes del instituto?», se pregunta este lector al que le parece «más desalentador que no haya una autoridad que persiga y sancione» estos actos incívicos.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.

Temas

Teléfono del Lector