El Teléfono del Lector

«¿Van a impedir que se corra tanto?»

La primera llamada pone el foco en la velocidad de los coches en Logroño, especialmente en los pasos de cebra. Esta lectora interpela a los políticos:«¿Piensan hacer algo para impedir que se corra tanto o es un tema que solo va a interesar a los políticos cuando maten a alguien?».

Una subida de huevos «injustificada»

A propósito de la subida del precio de los huevos, un lector denuncia que en España nos apuntamos «a un bombardeo». «Si suben en Estados Unidos, también aquí. Creo que no han subido los costes de producción ni de repartir y me imagino que los huevos de La Rioja la mayoría los venden aquí. Así que no se aprovechen de lo que pase en otros países», dice.

Excrementos en la zona Oeste y el Ebro

Dos llamadas coinciden en señalar la presencia de excrementos caninos en distintas zonas de Logroño, una en la calle Beratúa y otra en la zona del río Ebro. «El Ayuntamiento debería darles un toque a los dueños de los perros porque campan a sus anchas», denuncia.

Números invisibles en la Gonzalo de Berceo

Una propuesta de un lector para la sala Gonzalo de Berceo, donde explica que está «complicado» comprobar el número de fila. «Está situado en el lateral del primer asiento. Con una simple modificación, colocándolo en el apoyabrazos del primer asiento evitaríamos posibles roturas de espalda», propone.

Obras mal acabadas en Lardero

Desde Lardero, Víctor se pregunta «cómo es posible que en obras nuevas se cometan fallos» y denuncia que en la rotonda de entrada a la T-1 hay «una curva muy pronunciada y mal hecha». Además explica que recientemente se asfaltó un tramo de calle en Villapatro y «en un lado del paso de peatones el bordillo está al ras, como debe de ser, y el otro con 10 centímetros de altura, muy apropiado para las sillas de ruedas». «Hacen obras y no las revisan», concluye.

Hormigas rojas en el cementerio de Logroño

Desde Logroño, un visitante al cementerio explica que «en los nichos de la entrada a la derecha se encuentran desde hace tiempo muchos grupos de hormigas rojas que se 'suben' a los visitantes que se acercan a ver a sus familiares y les pican».

«No atención» en el centro de Espartero

Una queja sanitaria sobre la «no atención» en el centro de salud Espartero. «He acudido en horario de tarde para realizar un trámite administrativo sencillo», empieza a contar. «La administrativa me ha indicado que tanto ella como su compañera llevaban dos días y que estaban «en mínimos», de modo que no sabía resolver el trámite y debía volver por la mañana», prosigue. «Me he marchado sin que se resolviera mi gestión y con la molesta sensación de regreso al 'vuelva usted mañana'. Mi queja no se dirige a la administrativa, sino a los gestores sanitarios que la han destinado a un puesto que no es capaz de realizar por desconocimiento», denuncia.

Zonas caninas «de alquiler»

Para concluir, un vecino de la capital explica que antes llevaba a su perro a la zona de esparcimiento canino, pero que si hay varios canes puede haber «jaleo» y propone una medida. «En otras ciudades uno de los cercados lo han puesto de alquiler de pago, con un acceso como en los aparcamientos. Propongo que lo estudien», dice.

... y La Guindilla Hierros peligrosos en el paseo de la Constitución

En el paseo de la Constitución de Logroño, junto a una zona ajardinada, han quedado anclados unos hierros que sirvieron de base a una papelera que ya no está. Con el paso del tiempo se han ido oxidando. El lector que envía la fotografía tomada la pasada semana advierte de que suponen «un peligro» para las personas que caminan por esa zona, ya que es fácil tropezar.

