Perros sueltos en La Cometa

La primera llamada de hoy se refiere a la plaza de La Cometa, de Logroño. Y la queja tiene que ver con los perros y, sobre todo, con sus dueños, «que los dejan sueltos». «La mayoría son perros grandes y de razas peligrosas. Y falta control policial», insiste el mensaje que llega a la sección.

Las paradas del metropolitano

«Me gustaría saber por qué los autobuses metropolitanos a Nájera no tienen paradas de bus en la avenida de Burgos», dice el siguiente comunicante. A su juicio, «sería una forma de incentivar el transporte público porque la estación de autobús queda un poco lejos para esta zona de la ciudad».

Señales que no se corresponden

Otro lector comenta que en la parada de autobús interurbano que hay en la estación de ferrocarril de la capital está señalizada una parada de la línea 3 que no se realiza. «El otro día, tras un largo viaje, y deseando llegar a mi domicilio, dejé pasar otras líneas de autobús esperando que pasara el 3. Tras dicha larga espera, pregunté a un conductor de otra línea, quien finalmente me explicó que esa señalización era incorrecta. Para que ningún otro viajero sufra este trastorno, pido que se elimine dicha indicación falsa de la línea 3». Y, sobre la parada de autobús llamada 'estación de autobuses', quiere decir que su nombre da lugar a confusión porque «es lógico pensar que dicha parada corresponda a la actual estación de autobuses de Logroño, cuando en realidad corresponde a la antigua estación de autobuses de la ciudad». Y concluye: «Ambas cosas deberían para dar un servicio adecuado a los usuarios».

El paso muy elevado de la calle Sequoias

La siguiente queja recogida por el Teléfono del Lector tiene que ver con el nuevo paso cebra elevado en Logroño, situado en la calle Sequoias con la avenida de la Sierra. «No creo que sea ni legal tanta pendiente», prologa. «Hace unos años se tuvo que rebajar otro en la calle Clavijo. No aprendemos. Tiene que ser buenísimo el obstáculo para los amortiguadores y ambulancias», señala un lector. Pero hay otra forma de verlo. «En mi opinión, los demás pasos similares, que están más bajos, deberían incrementarse para igualar a este, ya que parece que cada día los conductores imprimen mayor velocidad a sus coches. Creo que sí es necesario un paso tan agresivo».

Citas que no llegan

«En abril del 2023 tuve una cita en Oftalmología, en la especialidad de glaucoma, y tenían que haberme hecho una revisión en junio. Aún no he recibido cita y ya he reclamado por escrito en Atención al Paciente. También a mi mujer le tenían que haber dado cita para, según dijo la doctora, para noviembre pero tampoco hemos tenido ninguna notificación y eso que también reclamamos», relata un ciudadano en su mensaje.

Tarjetas para aparcar con discapacidad

«Es urgente que el Ayuntamiento realice una revisión de las tarjetas de aparcamiento para minusválidos», remacha el último mensaje del día. Y es que, «el trapicheo con ellas es vox populi, lo que perjudica a los que realmente necesitamos aparcar en ellas».

... y La Guindilla Sin carcasa una señal de un punto wifi de un parque logroñés

Ampliar

El remitente de esta fotografía nos lleva hasta la calle Serradero de Logroño para advertir de que la señal del punto wifi que se encuentra situada en el parque «está sin carcasa». «Me imagino que, si se había caído, alguien se habrá encargado de retirarla para que no se produzca ningún percance». A pesar de ello, pide, a quien corresponda, que «vuelvan a colocarla en su lugar».

