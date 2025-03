El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Domingo, 9 de marzo 2025, 13:54 Comenta Compartir

«Poca presión» en el Frontón de Arnedo

La primera llamada del día corresponde a un vecino de Arnedo, que quiere dejar patente su malestar por la poca presión del agua en las duchas del frontón. «Iban a arreglarlas, pero siguen igual. No ha habido ninguna obra», protesta enérgico.

A vueltas con las obras en la capital riojana

Continuamos con otro asunto completamente distinto. El motivo, responder a otro comunicante que en una jornada anterior aseguraba en esta misma sección que las obras que no se han ejecutado en Logroño tenían su causa en haber sido pactadas por el Gobierno socialista. «Debo decirle que sí se puede, pero no se ha querido. Supone millones de euros en pérdidas europeas y una cifra bastante abultada en intereses de demora pero son obras necesarias».

«Descontento» con el cartel de los cofrades

Y prosigue la polémica con el cuadro del cartel anunciador de la Semana Santa. Un cofrade de Jesús Nazareno se muestra muy descontento con lo sucedido. «Eligieron unos modelos y no han explicado ni cómo fue el proceso. Todos llevan su hábito menos el secretario de la Hermandad, que lleva el de otra cofradía, que no es la suya». Algo a lo que añade que «encima se excusan con que ha sido por la decisión del artista, pero no creo que sea así». «El hábito para muchos cofrades se lleva a pies puntillas», sentencia antes de finalizar la llamada.

«En Logroño se conduce fatal»

Cambiando de asunto, pasamos a otro vecino de Logroño que quiere transmitir su hartazgo por la conducción que, a su juicio, se lleva a cabo en la ciudad. «Se conduce mal en todas las calles, pero en especial en las rotondas. La gente no sabe salir de ellas, ni señalizar con los intermitentes. Las calzadas parecen ser de los taxis y autobuses», critica. Sobre los problemas del tráfico de la capital, también quiere aportar su opinión otra comunicante, Laura, desde Lardero, que protesta porque no entiende que no se empleen como deben los intermitentes: «No hay apenas conductores que indiquen bien las maniobras con antelación y con los intermitentes». Y se apresura a recordar que «es indignante que mucha gente sigue haciendo uso del teléfono móvil cuando conduce». «Está prohibido porque es peligroso pero sigo viendo a muchos conductores mandando audios y leyendo 'wasaps' mientas van al volante», señala esta vecina de la localidad de Lardero.

Malestar por el cambio de centro de salud

Nos vamos ahora al tema sanitario para contactar con una usuaria de Logroño que se muestra muy molesta con el cambio de centro de salud y de médico. «Nos ha llegado una carta que omite información y es engañosa».

Un giro a la izquierda que genera esperas

Y llega una respuesta en «solidaridad con la queja que se publicó referente al giro a la izquierda para acceder al supermercado de Alfonso VI». Dice este lector que pasa «habitualmente por esa calle y al no respetar la raya continua ni la señal vertical» hay ocasiones en las que se ve «obligado a esperar hasta quince minutos en algunos momentos».El anuncio de que el crematorio de Logroño vuelve a funcionar con un solo horno produce malestar en Jesús María, que recuerda que «ya estuvo estropeado no hace mucho y debería haberse cambiado ya». «No puede ser que nos den tan mal servicio y nos tengamos que desplazar a otras localidades para incinerar los restos de nuestros seres queridos», cierra.

Descuentos de interés en Logrostock

Cerramos la sección con el mensaje de Gemma, que dice haber visitado Logrostock y que ha encontrado «hay descuentos interesantes y gran variedad de productos». «He comprado bastantes cosas, es una buena plataforma para darse a conocer», opina.

... y La Guindilla ¿Y las porquerías que dejan los humanos en la calle?

Ampliar

Un vecino de Logroño nos envía esta foto de esquina de la calle Cofradía del pez, frente al Colegio de Arquitectos, en la que se puede ver una papelera llena de bolsas de basura. Y se queja:«Todo el mundo se queja de las porquerías que dejan los perros. ¿Y las porquerías que dejan los humanos? No nos quejamos». Pide a los ciudadanos un poco más de educación.

