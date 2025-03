El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Viernes, 7 de marzo 2025, 09:44 Comenta Compartir

Gracias al servicio de Radiología

La primera llamada de hoy llega desde La Rioja Baja y contiene un sincero agradecimiento a la Unidad de Radiología del Hospital San Pedro. «Por su profesionalidad, amabilidad, entrega, paciencia y saber estar», especifica el comunicante, que cita concretamente a la anestesista Irene Rubio, así como a Elena Rodríguez, David Duaso y Ane Elorka. «A todos ellos infinitas gracias por su apoyo», remacha instándoles a que «sigáis así porque con vosotros estaremos seguros».

Una idea para las obras de los juzgados

El siguiente mensaje es una reflexión respecto a las obras de los antiguos juzgados de Logroño. «Se podría aprovechar y mandar las oficinas de Hacienda donde está el Conservatorio, y a la inversa», propone el lector. Entiende que «de esta manera el arte estaría junto y los impuestos, también».

Autobuses y doble fila

«Por motivos personales he pasado de no haber utilizado jamás el autobús a ser un asiduo». Con este preámbulo introduce el comunicante el episodio que acaba de vivir. «El conductor de mi línea ha sido increpado por el propietario de un coche y se ha puesto muy nervioso, pero la verdad es que hay cantidad de turismos y furgonetas en doble fila, obligando a los buses a hacer unas maniobras impresionantes». «¿Dónde está la Policía Local para actuar?», se pregunta en la misma llamada, instando a los agentes a tomar medidas también contra los patinetes que no respetan las normas.

«Si no se puede, pues no se puede»

Un comentario publicado recientemente en esta misma sección afeando que el alcalde de Logroño, Conrado Escobar, haya tenido que devolver fondos europeos provoca la réplica de otra lectora. «Seamos coherentes», prologa para plantear «que se diga también la cantidad de dinero que nos cuesta a los riojanos a los españoles en general un Gobierno de España que hace una ley contra la violencia de género que luego beneficia a los violadores», expone para concluir:«Una cosa es quién pidió los fondos, pero quien tiene que desarrollar los proyectos es su sucesor y, si no se puede, pues no se puede».

Críticas al cartel de Semana Santa

Francisco Manuel asume que el autor del cartel de Semana Santa haya interpretado el encargo de esta manera, «pero el asesoramiento que ha tenido ha sido pésimo». A su entender, resulta «horrible» personalizar la celebración poniendo caras a los protagonistas del cuadro «que además, excepto uno, carecen de historia en la Semana Santa de Logroño». Tampoco comparte que «a puertas del 8M se haya puesto a una única mujer que además aparece con peineta y sentada mientras los hombres están de pie». «Hay muchas mujeres en cargos muy importantes en las diferentes cofradías», recalca a la vez que, en una extensa reflexión, apunta varios ingredientes que desde su punto va perdiendo esta tradición como son la humildad o el respeto.

Una «enorme» equivocación

La última llamada de hoy alude también al cartel de la Semana Santa. «Dejando a un lado que la pintura no me seduce en sí misma ni me parece bonita», comienza diciendo una «sorprendida para mal» vecina de la capital, «me asombra que alguien haya podido considerar que pintar a cuatro personas simbolice mejor el fervor, en lugar de una imagen tomada de las múltiples y magníficas obras artísticas que atesora la Semana Santa logroñesa que, recuerdo, es de Interés Turístico Nacional». «Si alguien lo ha considerado así, creo que se ha equivocado enormemente y ha concebido un cartel que no transmite nada ni representa la pasión cofrade», dice.

... y La Guindilla «Suciedad, deterioro y falta de reposición de plantas»

La remitente de esta fotografía quiere denunciar la «suciedad, deterioro y falta de reposición de plantas» en la plaza Primero de Mayo de Logroño. Sobre todo, porque durante su paseo por esta zona de la capital riojana se encontró con varios huecos donde debería haber flores y con una lona en mal estado. Por ello, pide, a quien corresponda, una solución inmediata.

