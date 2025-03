El Teléfono del Lector

La Rioja Logroño Jueves, 6 de marzo 2025, 13:21 Comenta Compartir

Lo que importa a los sindicatos

La primera llamada de hoy recoge la queja de una lectora dirigida a los sindicatos de La Rioja, a los que reprocha que solo se ocupen de un sector, «el suyo», dice la mujer. «Para vosotros no existen ni los obreros ni los de transportes... Que nosotros tenemos que esperar cinco meses a que nos den una cita, no he oído que vayáis a hacer una manifestación. Si esperan los de vuestro sector hay que manifestarse. Al final nos borraremos todos y que os paguen los de vuestro sector porque esto es la risa. Os estáis pasando un poco dejando tirado a todo el mundo». Y añade: «Nadie importa. Que un albañil se cae del andamio con 70 años os parece normal. Que un camionero trabaje hasta los 65 será normal, pero cualquier tontería de vuestro sector hay que hacer manifestación. Nos vamos a ir».

Bicis y patinetes, agresores o agredidos

En su mensaje, Fernando se fija en la dicotomía entre «agresores y agredidos» que se plantea en el caso de las biciletas y patinetes, los mayores incumplidores de las normas de circulación, en su opinión. «Van sin luces, con lo que pueden resultar atropellados. O van por las aceras, con lo que pueden agredir a los peatones», plantea.

Más información sobre este tema.

Titular de cinco animales y no de uno

Jesús quiere hacer una aclaración respecto a la tenencia de animales. Las normas vigentes permiten que se pueda ser titular y tener en casa hasta cinco animales y no solo de uno, indica el comunicante.

Sobre el cartel de la Semana Santa

El cartel de Semana Santa, presentado ayer mismo, suscita ya las primeras reacciones. El lector entiende que la Hermandad de Cofradías debió asesorar al artista que lo firma. Para él, es «lamentable que diga que es una familia cofrade porque una familia cofrade no la conforman los padres e hijos sino todos los hermanos de la cofradía, con abuelos, padres, hijos y nietos, hasta cuatro generaciones». No es su única crítica, dado que luego se refiere a los personajes que componen el cuadro y que relaciona con personas de carne y hueso que le merecen distinta consideración. «Alguno no es ni de la cofradía. El hábito se respeta, nadie juega con los símbolos de las cofradías. Si son personajes anónimos, pues muy bien, pero no lo son. Han asesorado muy mal al pintor. El cartel del año pasado parecía de carnaval y, este año, que no han respetado a las cofradías.

Más información sobre este tema.

Perjuicio para todos los logroñeses

La siguiente lectora está bastante enfadada a cuenta de la devolución de fondos europeos y los intereses estipulados por ello. «Qué bien le está empleado al señor Escobar, solo que nos ha perjudicado a todos los logroñeses. Con su dinero y su casa puede hacer lo que quiera, pero con el cargo que tiene y con su mal hacer nos ha perjudicado a todos. Hay que respetar y cumplir con lo que hay que cumplir. Ojalá lo tuviera que pagar usted».

Más información sobre este tema.

Cuatro aprobados en el primer examen

Terminamos por hoy con la llamada de una lectora que se queja del examen de Enfermería de la Administración regional. Para ella, fue muy complicado y con poco tiempo, de tal manera que han aprobado cuatro personas que no tienen asegurado llegar al final del proceso porque aún les quedan otras dos pruebas. «Cuatro aprobados para siete plazas. No se van a cubrir y es una pena que, no habiendo enfermeras, hagan exámenes tan complicados que ha suspendido mucha gente que ha estudiado. «Para que reflexione el tribunal sobre la prueba que puso», remacha.

¿Tienes una queja? ¿Una protesta? ¿Un agradecimiento? Contestador: Deja tu mensaje en el 941 279105

Whatsapp: Deja tu texto en el 690 879609, indicando que es para El Teléfono del Lector

La Guindilla Si tu denuncia viene con foto, puedes enviárnosla también al 690 879609, o por correo a digital@diariolarioja.com

... y La Guindilla El resultado del «vandalismo puro» en el arenero

Ampliar

En la logroñesa calle Monasterio de Suso, en La Estrella, está este arenero. El haberle arrancado la puerta es «vandalismo puro», indica el lector que envía la imagen. «Yo me pregunto, ¿pero tanto cuesta respetar lo que es de todos y pagamos todos?», añade. «Además, es algo para el disfrute de los más pequeños», dice para enfatizar que es de muy mal gusto.

Las normas de El Teléfono del Lector Para facilitar el mayor número de llamadas, sea breve, claro y conciso en su exposición. El diario respetará el anonimato de los lectores que se dirijan a esta sección, pero será necesario que hagan constar su nombre y número de teléfono de contacto, por si fuera preciso verificar la procedencia de alguna de las llamadas. En ningún caso se publicarán mensajes con descalificaciones hacia terceras personas. La crítica política, a personas e instituciones tiene su espacio concreto en la sección «Cartas a la Directora», en las páginas de Opinión de Diario LA RIOJA.