Telecomunicaciones y alojamientos centran las consultas de la OMIC en verano La OMIC logroñesa ha atendido, en el primer semestre de 2018, 4.337 consultas, 718 reclamaciones y 14 denuncias LA RIOJA Viernes, 20 julio 2018

Las consultas sobre telecomunicaciones y los alojamientos estivales son los principales asuntos por los que los logroñeses acuden, durante los meses de verano, a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), ha explicado a Efe su responsable, Mercedes Herrero.

La OMIC logroñesa ha atendido, en el primer semestre de 2018, 4.337 consultas, 718 reclamaciones y 14 denuncias, ha añadido Herrero, quien ha indicado que, aunque el número de atenciones no aumenta en verano respecto al resto del año, si que hay «más consultas relacionadas con los viajes y estancias vacacionales y con el precio de las llamadas telefónicas en el extranjero».

En este sentido, aunque desde julio del año pasado los países de la Unión Europea no cobran recargos por llamar desde el teléfono móvil, enviar mensajes o conectarse a internet desde el extranjero«, ha alertado de que »no siempre se cumple, sobre todo en los cruceros«.

En estos viajes, ha advertido, «algunas compañías telefónicas, en lugar de conectarse a las redes del país europeo más cercano, lo hacen por satélite, a pesar de no estar en alta mar, por lo que cobran elevadas tarifas«.

En todo caso, ha informado de que «las operadoras están obligadas a establecer por defecto un límite máximo mensual de 50 euros más IVA para la itinerancia de datos, tanto en viajes a la Unión Europea como al resto del mundo» y deben avisar, con una llamada o un mensaje de texto, de la tarifa que aplicarán en el país que se visita.

Además del recargo por itinerancia móvil en el extranjero, en telefonía también se reclama que, al contratar un paquete que incluye teléfono fijo, móvil y adsl, «la compañía no cubre todos los servicios o no da de baja a la anterior empresa y el cliente recibe la factura por duplicado», ha señalado.

Otra de las consultas «estrella» durante los meses de verano en la OMIC de Logroño es la relacionada con el alojamiento en el lugar de destino de las vacaciones, ya que, «en ocasiones, no corresponde lo que se contrata con lo que los turistas se encuentran al llegar», ha recalcado.

Así, ha argumentado que, por ejemplo, «se contrata un hotel de una categoría y luego ofrecen otro inferior alegando que hay 'overbooking', cuando esta figura, habitual de los viajes en avión, no está permitida en los alojamientos».

En los meses estivales también hay reclamaciones por «los precios abusivos que se llegan a cobran en restaurantes y terrazas de municipios turísticos, principalmente», y, ante esta situación, ha reconocido que «lo primero que hay que hacer es pedir la lista de precios y si no concuerda con lo que se cobra, pedir las hojas de reclamaciones para dejar constancia».

Ha matizado que con el tique de la consumición y la hoja de reclamaciones «se puede solicitar una reclamación para que se devuelva al cliente lo que se cobró de más o, incluso, ante actitudes abusivas, se puede presentar una denuncia, que si prospera, impondrá una sanción a la empresa de restauración».

Respecto a la venta por internet, Herrero ha reconocido que en la OMIC de Logroño es «un tema muy recurrente a lo largo de todo el año», ya que, en ocasiones, «el producto que se adquiere no se corresponde con lo que se ofrece en la página web».

Para no tener «sorpresas» en las compras por internet, ha aconsejado evitar las páginas que no sean españolas; comprobar que aparecen los datos de la empresa, con un número teléfono que no sea de tarificación especial; prestar atención a los comentarios de otros usuarios y, «ante todo, pagar con métodos seguros y no dejar el número de nuestra tarjeta en infinidad de sitios».

Para poder reclamar este tipo de ventas online, ha recomendado «hacer siempre un pantallazo del producto o servicio que vamos a adquirir» y acudir a la entidad bancaria para solicitar que se devuelva el pago, si no se está de acuerdo.

En caso de contrataciones telefónicas, ha sugerido «pedir siempre el número de incidencia de la reclamación y el número de grabación» y, en caso de «no querer que nos llamen por teléfono para recibir ofertas comerciales, inscribirse en la lista Robinson»; y ha recordado que, «a partir de las 21:30 horas, este tipo de llamadas están prohibidas».

Por último, Herrero ha subrayado que «los consumidores cada vez estás más informados de sus derechos y saben cómo defenderse ante estas situaciones», motivo por el que la OMIC desarrolla distintos programas divulgativos, «sobre todo con los niños, en las escuelas, para que también sepan crecer como futuros consumidores».