EL TEATRILLO DEL PRESUPUESTO Cs y PP se achacan la responsabilidad uno a otro de la aprobación de las cuentas del 2019 si bien aún dejan la puerta abierta a negociar MARÍA JOSÉ LUMBRERAS LOGROÑO. Lunes, 3 diciembre 2018, 23:34

El teatrillo del presupuesto local para el 2019 está en marcha y los grupos, en vez de contarse lo que se tienen que decir donde sea que deban hacerlo, se dirigen a la sala de prensa para propagarlo a los cuatro vientos. Ayer comparecieron tanto Julián San Martín, el portavoz de Ciudadanos, como Javier Merino, el del Partido Popular; el primero, para insistir en que nadie ha negociado con ellos y en que ya pueden darse prisa porque quedan cinco días para poder hacerlo en el plazo adecuado, y el segundo, para rebatírselo y afirmar que sí, que por hablar se puede hasta en el ascensor y que lo que pasa es que a los 'naranjas' es que les puede el interés electoral.

Se queja San Martín de que él presenta sus exigencias, por cierto de lo más reiteradas, y le responden que 'estamos trabajando en ello', pero la cuestión es que «aún no están cumplidas» ni 80 de sus 85 enmiendas aceptadas pese a lo que dijo la concejala Mar San Martín el viernes. Y relató, del convenio con la junta de compensación de Ramblasque para prolongar la avenida de la Sierra, que el Ayuntamiento llamó el viernes cuando el borrador está en la casa consistorial desde enero.

Si la apertura del Centro de la Cultura del Rioja debía ser inminente, no se prevé hasta finales del 2019. De la inclusión del plan de ocio en la ordenanza de terrazas no hay constancia. No está el modelo de iluminación de las Cien Tiendas ni la viabilidad del mercado de San Blas, dijo el concejal. «Es el mismo juego de 2016 y todos saben las consecuencias. Gamarra es la responsable de sacar los presupuestos adelante. Ella tiene que impulsarlos».

Julián San Martín Portavoz Ciudadanos «La responsable de sacar los presupuestos adelante es Cuca Gamarra. Ella tiene que impulsarlos»Javier Merino Portavoz PP «Bloquean las cuentas porque creen que les es más rentable. Han empezado la campaña electoral »

De las mismas fechas se acordó Merino, del 2015 al 2016, cuando el presupuesto no entró en vigor en enero sino que se aprobó en abril, quien habló también de reuniones con todos los grupos y de escenario abierto. «Nos avalan acuerdos de años anteriores, con más de cien enmiendas aceptadas de cuatro partidos». Para él, Ciudadanos ha empezado ya en Logroño su campaña electoral y el panorama se asemeja, a su entender, al de otoño del 2015, cuando había por delante unas generales. Repitió que se han aceptado 80 enmiendas y que «se está boicoteando a Logroño», si bien zanjó que «seguimos abiertos a negociar».