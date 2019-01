TAURINOS DE IZQUIERDAS

Cuentan que una vez Franco se encontró con Luis Miguel Dominguín, torero de pro en la cúspide de su fama. El dictador, pocas bromas, se fue para el matador y le dijo: «Me he enterado que entre tus hermanos tenéis uno comunista ¿Cuál de los tres es?». A lo cual Dominguín dio el equivalente verbal a una verónica arrimada: «Los tres, excelencia, los tres».

Los toros no son, no deberían ser, de izquierda ni de derecha. Toreros y novilleros zurdos los ha habido toda la vida: con Lorca fusilaron a dos banderilleros. Y sin embargo, hoy pareciera que para ser taurino hay que ser de derechas, poco menos que de Vox.

Tampoco hay que ser de izquierdas ni de derechas para saber que tenemos un problema con la violencia ejercida por hombres sobre mujeres. Y que algo hay que hacer cuando unas cuantas decenas de maridos o ex maridos deciden matar lo que y no pueden «tener», porque es su propiedad. Y sin embargo, ahora pareciera que para defender que el machismo es cosa de cuevas y selvas hay que ser necesariamente de izquierdas, y a ser posible (a las manifestaciones del pasado marzo me remito) mejor anticapitalista.

Mal hacemos en dejarnos arrastrar por definiciones y por quienes quieren patrimonializar las causas para su banderita política. Uno debería poder ser antitaurino del PP, o defender en la calle la lucha contra la violencia de género sin tener que declararse también contrario al sistema político y económico occidental en su totalidad.

España es algo variado, que no debería poder ser reducido a dos bandos. La última vez que lo hicimos nos fue fatal.