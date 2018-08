Cuidado con tropezar, que el piso está como está y entra dentro de lo posible. Des-pa-ci-to, que diría aquel, incluso para leer estas líneas. Sobre todo si uno transita por Calvo Sotelo, Doctores Castroviejo, Ciriaco Garrido, Beti Jai o Juan XXIII. Y más en días de lluvia. Una furgoneta de reparto sigue de cerca mis pasos mientras le doy vueltas a este artículo y, según avanza, el 'tableteo' de las piezas sueltas me devuelve a la realidad de golpe y porrazo. De golpes y porrazos, para ser exactos. El problema, una vez más, se presenta a ras de suelo. Y el pavimento, basta echar un vistazo, está como está. Cien Tiendas encajadas en la zona peatonal por antonomasia de Logroño, mil adoquines desencajados por la zona de rodadura de decenas de coches que ponen en duda eso de 'peatonal'. La culpa no es del adoquín pues el adoquín es la víctima. Y no hay ninguna ley que establezca que las peatonalizaciones se hagan sólo y exclusivamente con adoquines. Quienes más saben de esto aseguran que el problema no es el elemento en sí, sino el material del que está hecho y la forma en la que se coloca, que todo cuenta. El mantenimiento, además, debe ser constante. Si no se elige ni se ejecuta bien, el tráfico rodado es su peor enemigo, qué duda cabe, y si encima la conservación no es la que requiere... Quizás antes de nada habría que tener claro qué uso se le va a dar porque cuando se duda -todos tenemos en mente el caso de Gran Vía y su eterno parcheado- sólo el asfalto consigue poner solución. O eso o se restringe la circulación de vehículos, especialmente los pesados. Pero tratándose de una zona de tanta carga y descarga ello se antoja difícil. Llegados a este punto, toca pensar con la cabeza y andar con los pies... con cuidado, eso sí, de no caerse.